Alcoólicos Anônimos ajuda a recuperar vidas em Mato Grosso

Publicado por: Rosano Almeida

Alcoolismo é uma das doenças que mais provoca óbitos. Caracterizando-se por uma predisposição física aliada a

uma obsessão mental, instala-se gradativamente na vitima até dominá-la inteiramente. Irreversível, progressiva e

incurável, atinge indistintamente homens e mulheres de todas as raças, credos ou condição social. Para que seus

portadores não tenham como fim inevitável a loucura ou a morte prematura só existe uma saída: deter a marcha

da doença através da abstinência total e permanente do álcool. Essa tarefa não é fácil e para realizá-la o alcoólico

precisa reaprender a viver.

É justamente para isso que existe Alcoólicos Anônimos, uma Irmandade de homens e mulheres, todos alcoólicos,

que se ajudam mutuamente a manter a sobriedade e compartilham suas experiências com qualquer pessoa que

possa ter problemas com seu modo de beber.

Alcoólicos Anônimos não se vincula a qualquer religião, movimento político ou instituição. Não faz internações, não realiza tratamentos médicos ou psiquiátricos nem proporciona serviços de enfermagem ou desintoxicação, hospitalização, medicamentos ou qualquer tratamento de saúde. Não se dedica nem patrocina pesquisas. Não oferece assistência religiosa. Não fornece abrigo, comida, roupas, empregos, dinheiro ou outros serviços de beneficência ou assistência social. Não aceita dinheiro em pagamento por seus serviços ou quaisquer contribuições de fora da Irmandade.

Sua atuação se efetua através de um Programa de Recuperação, OS DOZE PASSOS, sugeridos para a prática diária na vida do alcoólico e de reuniões promovidas pelos Grupos de A.A., onde são trocadas experiências dos problemas vividos durante o alcoolismo ativo e como cada um está vivendo na sobriedade, fortalecendo-se assim, o desejo de permanecer abstinente.

Em A.A., não existem taxas ou mensalidades. Mantendo-se graças às contribuições voluntárias de seus membros, mantendo-se livre de injunções políticas ou financeiras que possam vir a prejudicar seu propósito primordial: transmitir a mensagem ao alcoólico que ainda sofre.

Outra característica fundamental de Alcoólicos Anônimos é a colocação dos princípios da Irmandade cima das personalidades de seus membros, razão pela qual o anonimato de seus membros é cuidadosamente preservado.

Opiniões a respeito de Alcoólicos Anônimos

Dr. Dwight L. Wilbur – Presidente da Associação Americana de

Medicina em 1968: “De todas as organizações profissionais e não profissionais

que lidam com a doença do alcoolismo, nenhuma tem mostrado o êxito de

Alcoólicos Anônimos”.

Dr. Foster Kennedy – Neurologista: “Creio que nossa classe deve

tomar conhecimento e apreciar essa grande arma terapêutica usada por

Alcoólicos Anônimos”.

Dr. G. Kirby Collier – Psiquiatra: “Senti que A.A., é um grupo que vive

independentemente e que obtém melhores resultados seguindo sua própria

orientação”.

Dr. Henry M. Tiebout -Psiquiatra: “Na qualidade de psiquiatra meditei

muito a respeito das relações de minha especialidade com o A.A. tendo chegado

à conclusão que nossa função especifica pode muita vezes consistir em preparar

o caminho para que o paciente aceite qualquer espécie de tratamento ou ajuda

externa. Para mim, agora, a tarefa que cabe ao psiquiatra é a de romper a

resistência interna do paciente de forma que aquilo que está dentro dele se

desenvolva como acontece quando está sob a ação do programa de Alcoólicos

Anônimos”.

Rafael Brito de Magalhães – Especialista em psiquiatria e Osvaldo Luiz

Saide – Professor Associado de Psiquiatria na UERJ afirmam a respeito de

Alcoólicos Anônimos: “O problema do alcoolismo em nosso país é vasto e a

atenção às pessoas que sofrem dessa doença passa obrigatoriamente por

recursos da própria comunidade. Grupos de mutua ajuda representam uma

interessante alternativa no tratamento do alcoolismo. Os A.A. se apoiam na

abstinência total de qualquer tipo de bebida alcoólica como princípio de

recuperação e compreender um pouco melhor por que tantas pessoas se

beneficiam dessa abordagem é compreender o desenvolvimento de um grupo

fraterno (a Irmandade de Alcoólicos Anônimos) como interessante recurso de

apoio e pode ser acionado a qualquer momento pelas centenas de salas

espalhadas pela cidade”. Revista Debates em Psiquiatria nº 19 – Nov./Dez/2015.

Para conhecer melhor Alcoólicos Anônimos e obter maiores informações ligue para 65 3321 1020 ou visite o site www.aamt.org.br ou através do e-mail esl@area05mt.aa.org.br