A importância do check-up ocular para prevenir doenças silenciosas

Sensibilidade à luz, olhos semicerrados, visão dupla, dor de cabeça e pressão nos olhos são alguns sintomas que precisam ser investigados

Por Gabriel Santos

Na primeira semana de vida, os recém-nascidos passam pelo teste do olhinho, exame responsável por diagnosticar doenças oculares, seja estrabismo, glaucoma ou até, em alguns casos, o retinoblastoma, câncer ocular raro que compromete a retina. O problema é que, após a primeira infância, as consultas com um oftalmologista passam a ser menos frequentes, o que facilita o desenvolvimento de problemas silenciosos que acometem a visão.

“As doenças silenciosas são tão ou mais graves do que um problema aparente. Quando um paciente, geralmente com idade avançada, que desde adolescente não faz consulta regular, procura o oftalmologista alegando um desconforto ocular, na maioria das vezes trata-se de uma doença em progressão, sendo mais difícil o tratamento. Existem algumas doenças que, em grande parte dos casos, começam silenciosas, como glaucoma, catarata, degeneração macular relacionada à idade e retinopatia diabética, que podem levar à cegueira”, explica o médico Dr. Fernando Ramalho, especialista em cirurgia refrativa no Oftalmos – Hospital de Olhos, em Santa Catarina.

O médico detalha, a seguir, alguns sintomas aos quais é preciso se atentar e buscar ajuda oftalmológica:

Sensibilidade à luz

Geralmente associado ao astigmatismo, a luz se espalha pela retina, levando ao embaçamento da visão. Em grande parte dos casos, esse sintoma está associado ao uso de aparelhos eletrônicos, como celular, PC e TV.

Olhos semicerrados

Quando a leitura de frases ou legendas que antes era fácil e, aos poucos, torna-se difícil, é um sinal que é preciso buscar ajuda de um oftalmologista.

Visão dupla

Conhecida como diplopia, que é caracterizada pela duplicidade ou visão borrada, essa condição ocorre quando a visão não está sendo coordenada naturalmente. Os sintomas manifestam-se pela formação de um novo objeto a partir de uma imagem visualizada.

Dor de cabeça

Como os olhos estão localizados próximo à região frontal do rosto, algumas doenças tendem a ser acompanhadas pela dor de cabeça, especialmente na testa.

Pressão nos olhos

Quando existe uma sensação de pressão nos olhos, o recomendado é procurar imediatamente um oftalmologista, pois geralmente esse sintoma está associado a doenças graves, capazes de levar à cegueira.

A consulta com um oftalmologista vai além de sintomas. É necessário se habituar a realizar check-ups regulares, especialmente em hospitais especializados em saúde ocular. Na dúvida, procure orientação médica.

Target SP