A 100 dias para o evento, RD Summit apresenta MC Daniel como centésimo palestrante

Evento, que acontece pela segunda vez na capital paulistana, vai receber 150 palestrantes, que estarão divididos em seis trilhas, com mais de 120 horas de conteúdo. Nomes como João Branco, Nath Finanças e Rafael Portugal estão entre os confirmados

Por Eric Fujita

Faltam apenas 100 dias para o maior evento de Marketing, Vendas e Ecommerce da América Latina. Organizado pela RD Station, líder em soluções de tecnologia de marketing digital e vendas no Brasil, o RD Summit acontece na Expo Center Norte, em São Paulo, entre os dias 6 e 8 de novembro. E para aumentar ainda mais a expectativa, a organização traz mais uma novidade: o 100º palestrante confirmado será o cantor e compositor MC Daniel.

Figura proeminente do funk, além de empresário, MC Daniel tem revolucionado o mercado publicitário com sua imagem marcante. Como um dos sócios do Grupo Lyons, ele compartilhará suas estratégias de negócios e o impressionante crescimento de sua carreira impulsionado pela publicidade, abrindo novos caminhos para artistas do gênero.

“Sou o palestrante número 100! Irei palestrar sobre minha história, minha vida e como sou um cantor e empresário. Estou muito ansioso e espero que eu possa tocar o coração dos participantes e ajudar cada um de alguma forma”, comenta MC Daniel.

Pelo segundo ano consecutivo na capital paulista, o RD Summit terá mais de 120 horas de conteúdo ao longo dos três dias de evento, com palestras e diversos painéis. São seis trilhas dedicadas: Marketing; Vendas; Ecommerce; Gestão e Estratégia; Customer Success e Experiência de Clientes; e Desenvolvimento Pessoal.

Evento terá mais de 150 palestrantes

MC Daniel não é a única novidade entre os palestrantes. Também foram confirmados Kyle Poyar, da OpenView; Márcio Ballas, improvisador e apresentador de programas televisivos; Higo Lopes, Gerente de Marketing na Granado Pharmácias; Luciano Potter, jornalista e apresentador e Aaron Ross, empresário e Autor dos best-sellers “Receita Previsível” e “Hipercrescimento”.

Eles se juntam a um grande time de especialistas já confirmados, como João Branco , Profissional de Marketing, Professor, Escritor e Palestrante; Ana Couto – Especialista de branding e escritora; Ricardo Silvestre – CEO da Black Influencer, Marcelo Germano – CEO da EAG – Empresa Autogerenciável; Dafna Blaschkauer – executiva global (com passagens pela Nike, Apple e Microsoft); Carlos Busch – Diretor da Busch Advisory e Board Member da Forbes Business Council; Nathália Rodrigues , CEO e fundadora da Nath Finanças; Rita von Hunty , arte-educadora, professora e youtuber; Rafael Portugal – ator, palestrante e humorista; e Aaron Ross.

“Ter uma pluralidade tão grande de pessoas em nossos palcos, os maiores especialistas de suas áreas, somado a grandes artistas com seus cases de marketing e compartilhando experiências, mostra o quanto nosso projeto está evoluindo para todos os segmentos. São profissionais que inspiram todos os participantes e, além disso, o evento representa não apenas uma oportunidade de aprendizado e networking para profissionais de marketing e vendas, mas também um ponto de encontro onde novas ideias e inovações ganham vida, sendo um catalisador para o crescimento do marketing na América Latina”, comenta Denis Braguini Bevacqua, Diretor de Eventos da RD Station.

Na edição de 2023, o evento gerou mais de 130 milhões em negócios e para a edição deste ano muitas parcerias são esperadas. A expectativa é a participação de 20 mil pessoas, que serão impactadas por 200 marcas e mais de 150 palestras, apontando tendências e inovações mundiais.

Os ingressos já estão à venda no site oficial e disponíveis em três modalidades de acesso: diário, com direito de entrada em uma data fixa; passaporte, que garante lugar nos três dias do evento; e o VIP, com acessos exclusivos durante os três dias.

RD SUMMIT 2024

Datas: 6 a 8 de novembro

Horários: 8h às 18h

Local e endereço: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme

Ingressos e mais informações: site oficial

Sobre o RD Summit

Realizado pela RD Station, o RD Summit é o maior evento de Marketing, Vendas e Ecommerce da América Latina. Em sua décima edição, a expectativa é de que ele receba um público de mais de 20 mil pessoas em cada um dos três dias de imersão. Serão mais de 120 horas de conteúdo, em seis trilhas de conhecimento. O evento tem como objetivo promover conhecimento, transformar jornadas e trazer oportunidades de negócios e crescimento para os participantes e empresas. Ingressos disponíveis em www.rdsummit.com.br

Sobre a RD Station

A RD Station é líder em soluções de tecnologia para marketing digital e vendas no Brasil. Por meio de sua plataforma de automação de marketing e vendas, e divisão de conteúdo, mídia e educação, a empresa empodera heróis e heroínas que fazem a economia crescer. Atualmente, a empresa possui 50 mil clientes em mais de 50 países. Com aproximadamente 1.500 funcionários em toda a América Latina, é reconhecida pelo ranking “Great Place to Work” como uma das melhores para se trabalhar no Brasil em Diversidade, Equidade e Inclusão.