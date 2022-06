99Pay oferece cashback em recarga de celular

De janeiro a março deste ano, o volume de recargas de celular cresceu 42% na 99Pay

Por Valeria Vargas

Os usuários da 99Pay que recarregarem o celular terão cashback de 3% depositado na carteira digital. Com a medida, a 99Pay busca incentivar ainda mais o uso do dinheiro digital, oferecendo facilidade principalmente para quem, muitas vezes, precisa enfrentar filas para conseguir recarregar o celular.

Sempre atenta às necessidades dos usuários, a ação de cashback também tem como objetivo oferecer vantagens aos usuários que usufruem da comodidade da 99Pay para comprar créditos de celular. Segundo levantamento da 99Pay, de janeiro a março deste ano o volume de recargas de celular cresceu 42% na carteira digital.

A campanha está habilitada para todo o Brasil e contempla todas as operadoras atendidas pela 99Pay: Algar, Claro, Correios, Oi, Nextel, Sercomtel, Surf, TIM e Vivo. Não há limite de cashback, ou seja, o usuário poderá fazer quantas recargas quiser para aproveitar o benefício. A forma de pagamento da recarga pode ser por meio do saldo em carteira, cartão cadastrado no app ou via Pix. A ação de 3% de cashback está prevista para durar até 5 de julho.

A 99Pay pode ser acessada no tradicional app da 99, o mesmo em que o passageiro já utiliza para chamar motoristas. Para começar a usar a carteira, basta carregar o saldo por meio de cartão de crédito, débito, boleto ou transferência via Pix. Além de possuir lucratividade diária de até 220% do CDI no saldo da carteira, a solução é totalmente gratuita e livre de taxas, disponibilizando serviços como pagamento de boleto, compra e venda de bitcoin, transferências e Pix.

Como realizar recarga de celular na 99Pay

A funcionalidade de recarga de celular fica na primeira tela da 99Pay:

É preciso confirmar o número do celular para o qual será feita a recarga e, em seguida, indicar a operadora:

Para finalizar, o usuário precisa escolher o valor de recarga e selecionar a forma de pagamento que desejar:

Sobre a 99

A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e no Brasil conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.