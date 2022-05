Por Claudio Almeida

A 99, em linha com seu compromisso com a segurança antes, durante e depois de todas as suas viagens, firmou parceria com a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET) e o aplicativo Waze para conscientizar os 750 mil motoristas da plataforma sobre a importância de práticas seguras e da participação ativa de soluções de trânsito e mobilidade, em colaboração ao movimento Maio Amarelo.

As ações reforçam as mensagens de segurança para passageiros e também integram o Pacote de Cuidado 99, voltado especialmente para motoristas parceiros da plataforma, com práticas que melhoram a vida de quem dirige e, consequentemente, a de quem escolhe a 99 como aplicativo de mobilidade.

Até o final do mês, a 99 promove uma agenda de palestras e atividades com foco em segurança no trânsito, dicas e conscientização sobre a importância do uso de cinto de segurança pelo motorista e passageiro, riscos do uso de celular na direção durante o trajeto, entre outras. As atividades serão realizadas nas Casas 99, espaços de atendimento para os motoristas parceiros em todo o país. Em algumas unidades de São Paulo, os agentes da CET estarão presentes para ampliar e reforçar as mensagens de conscientização.

Também com o apoio da CET, a 99 vai ampliar a comunicação aos seus passageiros por meio de avisos, panfletos e cartazes dentro dos carros dos motoristas parceiros, para se lembrarem de usar o cinto durante a corrida.

A ação também se estende ao público geral, por meio do app de navegação Waze, que mostrará avisos e dicas sobre segurança no trânsito, em forma de pop-up. Dessa forma, todos os usuários do app poderão receber notificações como regiões e horários com mais índice de acidentes, dicas para viagens longas e alertas de trânsito intenso.

Segurança em primeiro lugar

Atualmente, 99,9% das corridas da 99 se encerram em segurança. A empresa investe continuamente em conscientização e treinamento para que a segurança seja percebida nos mais diferentes aspectos: desde hábitos preventivos, como o uso do cinto de segurança, até instruções sobre como lidar com possíveis situações de desrespeito. A companhia disponibiliza mais de 50 recursos para passageiros e motoristas parceiros antes, durante e depois dos trajetos. Além disso, a 99 conta com o Guia da Comunidade , desenvolvido a partir de diálogo e escuta às pessoas que integram a comunidade da empresa, como motoristas, passageiros e outros atores internos e externos.

Sobre a 99

A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e no Brasil conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.