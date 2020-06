99 lança produtos para ampliar ganhos de motoristas durante a pandemia

• Inovações trazem conveniência a usuários e mais ganhos para motoristas parceiros • 99Poupa traz preços até 15% mais acessíveis em horários alternativos • 99Entrega permitirá aos usuários o envio de itens pessoais

Publicado por: Rosano Almeida

A 99, empresa de tecnologia voltada à mobilidade urbana, anuncia duas novas funcionalidades no app voltadas para ajudar a ampliar os ganhos dos motoristas parceiros no período de isolamento social, bem como garantir mais conveniência para usuários.

O 99Poupa, categoria inédita no país, é uma opção para viagens com preços mais acessíveis para os passageiros e em horários de menor demanda para os motoristas parceiros. Já o 99Entrega possibilita aos usuários enviarem objetos pessoais a amigos, familiares e colegas de forma simples, segura e rápida, respeitando o isolamento social.

“Esses lançamentos reforçam nosso compromisso em ajudar motoristas parceiros a manterem seus ganhos em um momento tão adverso. Tivemos muito cuidado ao desenhar as novas categorias, levando sempre em consideração as necessidades de nossos usuários, com foco em segurança, conveniência e acessibilidade”, afirma Davi Miyake, diretor de Operações e Produto da 99.

O 99Poupa foi criado para possibilitar aos motoristas parceiros uma maior oferta de corridas em horários de baixa demanda, como no meio da manhã e começo da tarde. Para os passageiros, os preços podem ser até 15% menores que na categoria Pop. Desta forma, o condutor pode ampliar seus ganhos pelo volume maior de chamadas ao habilitar e desabilitar o 99Poupa nos períodos que ele provavelmente ficaria parado ou rodaria vazio, podendo aceitar ou não a corrida sem prejuízos. Por isso, o tempo de espera pode ser um pouco mais longo para o passageiro que optar por esse serviço.

“Diante da necessidade de mobilidade segura pelas cidades, além da reabertura gradual de algumas praças, queremos apoiar os motoristas parceiros a terem maior renda e evitar que fiquem ‘batendo lata’, como eles próprios dizem sobre os momentos em que não estão com passageiros”, explica Miyake. “A ideia é gerar viagens em horários com menor demanda. Quanto maior o número de corridas, maiores serão os ganhos dos motoristas parceiros, mesmo com o desconto concedido aos passageiros”, complementa o executivo. A modalidade já está em funcionamento na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e será expandida para todo o estado fluminense nas próximas semanas.

Já o 99Entrega, que permite o envio de itens pessoais, ao mesmo tempo em que procura evitar o contato entre passageiro e motorista parceiro, chega inicialmente em Goiânia e, em seguida, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. A funcionalidade está presente em outros países de atuação da Didi Chuxing, maior empresa de mobilidade do mundo e dona da 99, como Chile e Colômbia.

“O 99Entrega tem muitos benefícios para nós, motoristas, por trazer agilidade, ser um serviço prático e que inspira segurança. Além disso, aumenta o fluxo de chamadas no aplicativo. Essa é uma solução que agrega para nós e com certeza chegou para ficar”, declara Rodrigo Luz, motorista parceiro da 99 em Goiânia há dois anos.

Como utilizar o 99Entrega

A nova categoria ficará disponível no app para passageiros e motoristas parceiros das 6h às 23h. Ao solicitar o serviço, o usuário deve enviar, via app, o nome do destinatário e demais orientações sobre a entrega. Quem requisita deve depositar o pertence diretamente no porta-malas ou banco traseiro do motorista parceiro. Ou seja, o solicitante não precisará manter nenhum contato físico, o que garante ainda mais segurança para ambos.

Entre os requisitos para os itens serem enviados estão: respeitar todas as leis vigentes, limite de peso de 10kg e caber no porta-malas de um veículo 99Pop. Além disso, o objeto não pode ultrapassar o valor de R﹩ 500,00. A categoria está habilitada para pagamentos in-app, como cartão de crédito ou PayPal.

Assessoria da 99Pop