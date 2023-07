99 e BYD apresentam 300 novos veículos e ampliam oferta de carros elétricos por app em São Paulo

Parceria entre as duas empresas tem como braço financeiro o Santander Brasil e reforça a missão da Aliança pela Mobilidade Sustentável de reduzir as emissões de carbono e contribuir para uma sociedade mais verde

Iniciativa coloca à disposição de motoristas parceiros da 99 a maior frota de veículos eletrificados do Brasil destinada ao transporte de passageiros;

O D1 foi pensado pela BYD em conjunto com a DiDi para atender às necessidades dos motoristas de app e possui espaço ampliado e autonomia média de 380km (testes de rodagem 99).

Em novo marco da eletrificação de frota para passageiros no Brasil, a 99 e a BYD, número um do mundo na fabricação e comercialização de veículos elétricos, anunciaram hoje (05/07) a chegada de 300 D1s EV, primeiro veículo elétrico feito sob medida para atender o mercado de transporte por aplicativo.

A parceria, que faz parte das ações da Aliança pela Mobilidade Sustentável, criada e liderada pela 99 ao lado de mais 12 empresas de diferentes áreas, antecipa em seis meses a meta de entregar mil carros elétricos, antes estipulada até o final de 2023. Com isso, passa a oferecer a maior frota de veículos elétricos do País, tendo São Paulo como cidade pioneira da iniciativa.

Além de integrar o Pacto Global, da Nações Unidas (ONU), a BYD aderiu ao Acordo Ambiental São Paulo, que tem como objetivo incentivar empresas paulistas, associações e municípios a assumirem compromissos voluntários de redução de emissão de gases de efeito estufa.

Os 300 automóveis estarão disponíveis para locação por motoristas parceiros da 99 entre julho e outubro deste ano e contarão com parte do valor do aluguel subsidiado pela plataforma, como forma de tornar a iniciativa mais acessível.

O projeto conta com a atuação direta da Dahruj Rent a Car, locadora responsável pela aquisição dos 300 veículos; o Santander, que financiou a operação; e a IturanMob, eixo global de mobilidade da Ituran Brasil, líder global em monitoramento veicular, que será a plataforma tecnologia para a gestação da frota e do carregamento pela qual os motoristas parceiros da 99 poderão locar os automóveis de forma digital e simplificada.

O Santander Brasil, banco líder no financiamento automotivo no país e membro da Aliança, é o responsável financeiro da operação, e responsável pela condição especial de crédito para aquisição dos veículos. O foco estratégico da instituição financeira, com sua entrada no grupo encabeçado pela 99, é fomentar a mobilidade elétrica.

“A BYD atualmente é a maior fabricante global de veículos verdes. Estamos trazendo para o Brasil um modelo de projeto de sucesso realizado em Shenzhen, na China, onde desenvolvemos o D1. A iniciativa aumentou a circulação de veículos elétricos na cidade, que agora representam 14% do total, correspondendo a 480 mil veículos. Essa parceria com a 99 tem como objetivo promover mais sustentabilidade e tecnologia à mobilidade urbana local e queremos expandir essa aliança para termos cada vez mais carros elétricos pelas ruas de São Paulo. Estamos confiantes de que este será mais um caso de sucesso para a BYD no mundo”, afirma Stella Li, CEO da BYD Américas e Vice-Presidente Executiva da empresa.

“Este é mais um importante passo rumo a cidades mais inteligentes e sustentáveis. Com os veículos D1 EV, trabalhamos para que São Paulo – metrópole escolhida para receber o projeto – seja hub inicial para veículos de matriz energética limpa, sendo mais acessíveis aos motoristas parceiros da 99 tanto em termos financeiros quanto de infraestrutura. Também, com base nas experiências com o D1 na China, * estamos aptos a falar sobre o que realmente funciona, em termos práticos, para os motoristas parceiros e passageiros, e para a indústria como um todo”, afirma Thiago Hipolito, diretor de inovação e líder do DriverLAB na 99.

Futuro da mobilidade para passageiros e motoristas

Aos passageiros, o design das portas deslizantes facilita o embarque e o desembarque rápido e seguro. O D1 vem com tecnologias de assistência ao condutor com configurações de segurança top de linha, incluindo piloto automático adaptativo (ACC), frenagem de emergência autônoma (AEB), alerta de saída de faixa (LDW) e aviso de colisão com pedestres (PCW). Adaptações aos motoristas incluem um assento com design ergonômico, ideal para longos períodos de direção, e uma configuração mais amigável de espaço.

Com 4.390 mm de comprimento, 1.850 mm de largura e 1.650 mm de altura, o BYD D1 oferece porte de SUV médio, enquanto o entre-eixos de surpreendentes 2.800 mm remete aos sedãs grandes de luxo. O motor elétrico entrega 136 cv de potência e 18,3 kgfm de torque máximo e a velocidade máxima é limitada em 130 km/h. As modernas baterias Blade com 53 kWh de capacidade garantem autonomia para até 418 km NEDC ou 258 km no ciclo PBEV (Inmetro), gerando uma economia do custo operacional dos motoristas parceiros em até 80% em comparação aos veículos a combustão.

Esses recursos são combinados com um painel de interação com o motorista, com assistente de voz a bordo e um volante inteligente. O carro também integra todo o fluxo de serviço de recepção de corridas, desde a verificação do motorista, embarque e desembarque até o pagamento e atendimento ao cliente.

BYD e a Aliança pela Mobilidade Sustentável

A BYD passou a fazer parte da Aliança pela Mobilidade Sustentável em julho de 2022. Em um ano de atuação, a parceria entre as 12 empresas – BYD, Banco Santander, CAOA Chery, Movida, Unidas, Raízen, Enel X Way, EzVolt, Tupinambá Energia, Banco BV, Zletric, entre outras empresas do ecossistema de eletrificação – investiu mais de R$ 35 milhões..

Apenas entre os meses de abril de 2022 e maio de 2023, 251 toneladas de CO2 foram evitados de serem lançados na atmosfera graças ao trabalho feito pela Aliança, que proporcionou a mais de 250 mil passageiros a experiência de utilizar um veículo elétrico. Estes números demonstram a força da coalizão e o impacto gerado na sociedade, reforçando o compromisso de alinhar-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, para garantir acesso a energia limpa e acessível (ODS Nr. 7), além de tornar as cidades e comunidades mais inclusivas e sustentáveis.

Contribuindo para a liderança crescente em veículos eletrificados, a Aliança alcançou marcos importantes, como a adição de novos parceiros, a inauguração do primeiro posto de recarga 100% elétrico do Brasil, o acesso facilitado a veículos eletrificados por meio de descontos em aluguel de carros e testes realizados em sete modelos distintos de veículos eletrificados.

Sobre a 99

A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e no Brasil conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.

Sobre a BYD

A BYD chegou ao Brasil em 2015, quando inaugurou sua primeira fábrica de montagem de chassis de ônibus 100% elétricos em Campinas (SP). Em 2017, abriu uma segunda fábrica, também em Campinas, para a produção de módulos fotovoltaicos. Para abastecer a frota de ônibus elétricos, a empresa iniciou, em 2020, a operação de sua terceira fábrica no Brasil, no Polo Industrial de Manaus (PIM), dedicada à produção de baterias de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4). A empresa também é responsável por dois projetos de SkyRail (monotrilho) no país: em Salvador, com o VLT do Subúrbio, e na cidade de São Paulo, com a Linha 17 – Ouro. Além disso, a BYD comercializa no Brasil sistemas de armazenamento de energia, inversores, empilhadeiras, caminhões, furgões e automóveis, todos elétricos e com baixa emissão de poluentes. Mais recentemente, devido à pandemia da Covid-19, a empresa também está vendendo máscaras descartáveis no país. Em abril de 2021, a BYD Brasil passou a integrar o Pacto Global, da Nações Unidas (ONU). Em novembro de 2021, deu o primeiro passo para o início da comercialização de automóveis de passeio no país e hoje já conta com cinco modelos lançados e uma rede consolidada de concessionárias em operação. Em abril de 2022, a BYD Energy inaugurou novas instalações e uma completa linha de módulos fotovoltaicos no mercado brasileiro. Em 2023, entrou para a lista das 100 empresas mais influentes do mundo, segundo a revista americana Times.