80% das empresas se preocupam com “roupa nova” antes da virada de 2021

Rodolfo Carvalho, CEO da rede Incentivar, software que faz marketing de incentivo, é um dos que optou pela renovação da marca antes da virada para 2022

De acordo com o google, houve aumento de 80% pela busca de rebranding, neste final de ano

O mundo se transforma e o jeito de se comunicar também. As pessoas, na virada de ano, se preocupam com a roupa que irão vestir. Há toda uma superstição envolta das cores a serem usadas, e etc. Todos querem se preparar e entrar de uma nova forma diferente em 2022. Assim, tem acontecido, também com as empresas. Na última semana de Outubro, o buscador Google, registrou um aumento 80% maior pelo termo rebranding.

Rebranding nada mais é que uma renovação da marca pelas empresas. Pode ser o layout, o posicionamento novo nas redes sociais, e etc. Para Rodolfo Carvalho, CEO da marca Incentivar, e com experiência em marketing há mais de 10 anos, o que as empresas entenderam é que a inovar a marca, antes da virada do ano, mostra a jovialidade dessa empresa e quanto antenada ela já está, com as aspirações dos brasileiros, para entrar no ano de 2022.

Seguindo essa tendência, a Incentivar lançou o seu rebranding dia 10 de Dezembro de 2021, em um evento fechado, na cidade de São Paulo. A marca que atua com marketing de incentivo viu o seu negócio ter um “boom” em três anos. De um faturamento de 4,6 Milhões de reais em 2019, ano de criação do software, foi para 7,2 Milhões em 2021. Para Rodolfo esse crescimento ocorreu justamente porque na pandemia, as empresas entenderam que o ativo mais importante são as pessoas, os seus colaboradores , e por isso pequenas, médias e grandes empresas contratam o software da Incentivar para acompanhar a performance dos seus times e premiá-los.

De acordo com a TNS Research, instituição de pesquisas econômicas e de tecnologia, empresas que investem em tecnologia com foco na qualidade de vida dos colaboradores crescem 60% a mais do que as que não o fazem. Por meio do software da Incentivar é possível unir tecnologia e humanização. Por meio do marketing incentivo, a empresa de software e tecnologia, entrega para pequenas, médias e grandes empresas um programa que capta a performance dos seus colaboradores e baseado nela são premiados. Os funcionários se sentem donos do negócio quando reconhecidos pela sua entrega e ideias.

O rebranding da Incentivar traz a criatividade de quem opera a tecnologia, os conceitos experienciados, nesses três anos, com os clientes e parceiros, e um pouco da personalidade do CEO, Rodolfo Carvalho que respira jovialidade em termos de criatividade e amadurecimento na trajetória profissional. No primeiro ano (2019), a Incentivar teve como receita de 4,6 milhões de reais, e a receita estimada em 2021, deve ser de 7,2 milhões de reais

Considerada a primeira Incentivetech da América Latina, a marca Incenticar vem ditando os avanços do mercado e é referência em inteligência de dados para equipes, a curto, médio e longo prazo. Dados da AMPRO (Associação de Marketing Promocional) mostram que o Marketing de Incentivo passou a ser uma estratégia duradoura, no qual 68% das empresas brasileiras já o adotam.

