7 cursos gratuitos para quem quer aprender a programar

Eu Capacito oferece conteúdos de Python, Java, C# em parceria com Fiap, Oracle, e Microsoft

Por Jéssica Vieira

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), o mercado precisará de 797 mil profissionais da área de TI no Brasil até 2025. Com esse apagão de mão de obra especializada, investir em capacitação é um passo essencial, principalmente para quem está de olho nas vagas abertas. A plataforma Eu Capacito, liderada pelo Instituto IT Mídia, oferece mais de 60 cursos online gratuitos de tecnologia.

Quem quer aprender a programar, por exemplo, pode entender mais sobre Python, Java, C#, entre outras conteúdos relacionados à programação por meio do site. As aulas são gravadas e ministradas por grandes empresas, tais como Microsoft, Oracle e FIAP. Em alguns cursos do Eu Capacito, é possível obter certificado.

“A falta de pessoas bem capacitadas, entre inúmeros problemas, gera dois vácuos na economia: geração de empregos de qualidade e produção de tecnologia. Hoje em dia, existem diversas sementes plantadas para ajudar a formar mais gente. Somente com o Eu Capacito, já conseguimos beneficiar mais de 800 mil pessoas em um ano e meio”, afirma o diretor-geral do Instituto IT Mídia, Vitor Cavalcanti.

Veja 7 dicas de cursos gratuitos de programação:

Com 4 horas e 33 minutos de duração, o curso ensina a escrever as primeiras linhas de código com Python, além de abordar armazenamento, manipulação de dados e outros assuntos. Acesse aqui.

São abordados os fundamentos da programação Java, tais como variáveis, objetos, loops, arrays e construções de decisão. Possui 6 horas de duração. Acesse aqui.

Com 80 horas de duração, é possível obter certificado ao final deste curso. Aborda orientação a objetos, IDES, conversões, estruturas de repetição, entre outros temas. Acesse aqui.

O curso conta com uma rápida introdução sobre linguagem de programação, Python, compilação e processo de programação. Acesse aqui.

Possui carga horária de 80 horas e oferece certificado de conclusão. Neste curso, você terá uma introdução sobre Python, variáveis, manipulação de listas, funções e módulos, bibliotecas externas, sistema operacional e muito mais. Acesse aqui.

Neste curso de apenas duas horas, os interessados aprendem a criar expressões boolianas mais complexas e expressivas; usará blocos de código para controlar o escopo da variável e o caminho de execução do seu código; ramificará o fluxo de código usando a instrução switch-case, entre outros conceitos. Acesse.

O curso da Microsoft oferece ensinamentos sobre como gravar as primeiras linhas de código C#, armazenar e manipular dados para modificar seu tipo de aparência, executará a funcionalidade interna disponível em bibliotecas de códigos, entre outros. Acesse.

Sobre o Eu Capacito

O Eu Capacito é um projeto social que tem o objetivo de formar uma legião de profissionais para a economia digital. Apoiado por diversas empresas da iniciativa privada, a plataforma Eu Capacito promove a capacitação profissional gratuita, focadas em habilidades de tecnologia, seja do ponto de vista conceitual, técnico (desenvolvimento) ou ferramental (manuseio para áreas de negócio), além de conhecimento em outras áreas consideradas importantes para a vida corporativa ou empreendedorismo (soft skills). Criado pelo Movimento Brasil Digital, atualmente o projeto é liderado pelo Instituto IT Mídia, organização sem fins lucrativos dedicada a projetos educacionais de impacto na área de tecnologia da informação.