1º cartão de crédito semanal do mundo é lançado pela fintech Zippi

Objetivo é atender com crédito os trabalhadores autônomos brasileiros e independentes, além da promoção da educação financeira

Publicado por: Rosano Almeida

Por Bruna Germano

A Zippi anuncia o único cartão de crédito feito para o autônomo, com fatura semanal, para ninguém se enrolar e que salva os corres de todos os dias.

“O foco da empresa é ser o ponto de apoio para esse trabalhador, proporcionando capital de giro, maior controle financeiro, redução do montante de dinheiro gasto em juros por serem cobranças semanais e um prazo de pagamento de fatura que acompanha o seu fluxo de trabalho. Agora, tem alguém olhando para os autônomos, um público que vinha sendo ignorado pelas grandes instituições tradicionais pelo fato de não poder comprovar renda”, explica André Bernardes, CEO da Zippi.

Para ter um cartão de crédito semanal da Zippi são duas etapas: a primeira é a solicitação, feita pelo site www.zippi.com.br, sendo que o solicitante preenche apenas três dados: CPF, email e o número do WhatsApp, sem a necessidade de comprovação de renda. Depois da aprovação, o cliente da Zippi recebe um convite por e-mail, então baixa o app e entra com seu CPF para enviar os documentos. Após estas duas etapas, o cartão chega na casa do solicitante em até 15 dias.

A usabilidade é simples e a empresa trabalha com fatura semanal, que se inicia na segunda-feira, é fechada à meia-noite (00h) do domingo e pode ser paga sem custo adicional ou negociação até quarta-feira da mesma semana de emissão. O pagamento é realizado via PIX, o que permite a liberação do novo limite em apenas três segundos.

O cartão de crédito semanal possui a chamada fatura flexível, que permite o pagamento de um valor abaixo do total da fatura do cartão e o parcelamento do restante em até 12 parcelas semanais. Além disso, o Zippi não cobra nenhuma anuidade.

Caso o cliente depois de receber o cartão quiser um aumento de limite, é possível utilizar recursos do open banking disponíveis no app para o acesso do histórico financeiro do solicitante em outro banco.

Conforme Bernardes, “estamos repensando como o cartão de crédito deveria funcionar para o autônomo e por isso, a Zippi cria uma nova categoria focada em capital de giro para esse público, sendo o primeiro e único cartão semanal. Nosso objetivo é garantir que o cliente sempre tenha recursos para manter o seu negócio girando e sem se preocupar que está acumulando dívidas impagáveis. Trata-se de um modelo de negócios e de um produto que são totalmente diferentes de tudo que é feito no mercado”.

Segundo pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Brasil atingiu um novo recorde no número de endividados no mês de agosto de 2021, com a marca de 72,9%. O percentual corresponde a 11,89 milhões de famílias com alguma dívida em aberto. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor (Peic) aponta que grande parte do endividamento das famílias, cerca de 83%, se concentra no cartão de crédito. Isso porque, nos lares de renda mais baixa, o crédito tem sido utilizado até para adquirir itens essenciais, como comida. Ainda segundo a Peic, grande parte das dívidas é de trabalhadores informais que recorrem ao crédito para investir em pequenos negócios.

Sobre a Zippi

A Zippi é uma fintech que oferece o cartão de crédito semanal para autônomos. O objetivo da empresa é ser o ponto de apoio para esse trabalhador, proporcionando maior controle financeiro, menores taxas e um prazo de pagamento de fatura que acompanha o seu fluxo de trabalho.