15ª edição do Prêmio Universitário Aberje tem inscrições abertas com desafio do setor mineral

Publicado por: Rosano Almeida

Estão abertas as inscrições para a 15ª edição do Prêmio Universitário Aberje – PUASetor Mineral , organizado pela Aberje. O desafio envolve desenvolver uma solução criativa para empresas reais, tendo como tema central o setor mineral. Patrocinado pelo IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração, a iniciativa tem por objetivo testar os conhecimentos de Comunicação, desenvolver competências exigidas pelo mercado e estimular a criatividade dos participantes. A grande novidade deste ano é a utilização da rede social TikTok, por meio do qual os estudantes terão que propor soluções de comunicação. Os interessados devem se candidatar até o dia 22 de setembro no site do 15º PUA.

Como no ano passado, as quatro etapas serão realizadas de forma totalmente digital por conta da pandemia. Primeiro, os estudantes devem montar sua equipe e realizar suas inscrições. Na segunda etapa, será lançado o desafio inicial, que será via TikTok. Aqui, serão classificados 60 grupos com melhor capacidade de mobilização da rede social. Em seguida, na terceira etapa, haverá outros dois desafios, que trabalhará o desenvolvimento de um plano estratégico proposto pelo setor mineral.

A última etapa compõe a grande final, na qual seis grupos universitários finalistas, sendo de dois desafios distintos, participarão de um encontro virtual aberto para apresentarem suas propostas à Comissão Julgadora. Neste dia, os grupos vencedores serão anunciados.

Podem participar estudantes de graduação de todo o Brasil, regularmente matriculados em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC), de quaisquer cursos e semestre, com a recomendação de ao menos um integrante da área de Comunicação. As equipes, que devem ter de dois a quatro integrantes, vão concorrer a prêmios em dinheiro de acordo com a ordem de classificação. O primeiro colocado ganhará R$ 10 mil, o segundo lugar será premiado com R$ 5 mil e a terceira posição levará R$ 3 mil.

A primeira edição do PUA ocorreu em 2009 e, ao longo desses anos, o evento contou com a participação de grandes parceiros e diversos temas. Para Mirella Kowalski, gerente de Premiações da Aberje, este tipo de ação é importante para o desenvolvimento e preparo do futuro profissional. “Além da conexão do mercado com a academia, é instigante tantos jovens de diversos lugares do Brasil, e de diversos cursos estarem pensando em como buscar soluções importantes para o mundo”, comenta.