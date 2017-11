Zico apoia volta de Adriano ao Fla, mas alerta para problema no tendão

“O problema do retorno dele não é a vida que ele leva, mas o tendão de Aquiles”, ressalta Zico, ao O Globo.

Quando passou pelo Goa FC, da Índia, o Galinho chegou a oferecê-lo para o clube. Na época, ele era treinador. Apesar disso, ele ressalta também que a lesão prejudicou a performance de Adriano no Furacão e nos EUA:

“Isso dificultou a atuação dele no Atlético-PR, nos Estados Unidos (Miami United) e foi problema quando estive para levá-lo para o Goa. Agora, se o departamento médico aprovar, se estiver tudo bem, a idade não é problema. Já é uma vantagem ele estar querendo voltar, mas desde que esteja em condições físicas ideais para praticar o futebol.

José Luiz Runco, que operou o craque, falou sobre o problema:

“Ele ficou com o tendão um pouco alongado e, na segunda cirurgia, a gente deu uma encurtada”, explica o médico. “Não vejo nenhum problema em relação a essa lesão, mas a dúvida que tenho é se ele vai ter sequência. A volta ao futebol requer um trabalho de fortalecimento muscular e de controle do peso corporal. Ele tem que querer. Caso contrário, as pessoas sempre ficarão em dúvida se o problema é do tendão de Aquiles ou de dedicação mesmo.”

