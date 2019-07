Yakult leva a ciência para o 22º Festival do Japão

Estande da empresa terá microscópios e palestras sobre saúde intestinal, além de comercialização de produtos a preço promocional

Publicado por: Rosano Almeida

A multinacional japonesa Yakult é uma das empresas participantes da 22ª edição do Festival do Japão, que será realizado de 5 a 7 de julho no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center com o tema ‘Cultura sem Fronteiras’. Seguindo o novo conceito de comunicação estratégica com abordagem científica, o estande mostrará aos visitantes que a Yakult é uma empresa dedicada à ciência e tecnologia, e que investe para desenvolver produtos que auxiliem as pessoas a terem uma vida mais saudável.

“A Yakult prestigia o Festival do Japão devido à importância do evento, que valoriza a cultura e a tradição japonesas. Também é uma grande oportunidade de ficar mais perto de nossos consumidores”, afirma o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto. No estande de 80m2, localizado na avenida Japão (rua principal), haverá três microscópios nos quais os visitantes – crianças e adultos – poderão visualizar o microrganismo probiótico Lactobacillus casei Shirota e uma bactéria patogênica.

O Lactobacillus casei Shirota é o probiótico exclusivo da Yakult que contribui para o equilíbrio da microbiota intestinal porque aumenta a quantidade de bactérias benéficas no intestino. O probiótico está presente no Leite Fermentado Yakult, Yakult 40, Yakult 40 light e nas sobremesas lácteas fermentadas Sofyl e Sofyl Baunilha Light. Outra novidade neste ano é um aplicativo com questões sobre a saúde intestinal, que será disponibilizado em três tablets no estande para que os consumidores possam avaliar se têm hábitos saudáveis ou se estão colocando a saúde em risco.

Os visitantes também poderão assistir a um vídeo sobre a ação do Lactobacillus casei Shirota sobre a bactéria Escherichia coli, que pode causar graves intoxicações alimentares. Além disso, o estande apresentará um vídeo sobre o processo de fabricação do Leite Fermentado Yakult – do momento em que o Lactobacillus casei Shirota é colocado no tanque de pré-fermentação até a chegada dos produtos na casa dos consumidores por meio das comerciantes autônomas (CA) e do autosserviço.

Os consumidores também poderão adquirir os seguintes produtos da Yakult a preços promocionais: Leite Fermentado Yakult, Yakult 40, Yakult 40 light, sobremesa láctea fermentada Sofyl, Suco de Maçã Yakult, bebida láctea fermentada Yodel e bebida com extrato de soja Tonyu. Quem passar pelo estande poderá, ainda, aproveitar para tirar fotos com os frascos das três versões de leite fermentado de dois metros de altura: Leite Fermentado Yakult, Yakult 40 e Yakult 40 light.

Minipalestras – Nutricionistas e técnicos em Nutrição da Yakult ministrarão palestras de hora em hora, com duração de 15 minutos, sobre os seguintes temas:

Mudança no comportamento alimentar;

Sistema digestório – características e funções do intestino;

Escala de Bristol, disbiose;

Importância do consumo de probióticos para a regularização intestinal;

Filosofia da Yakult e conceito de probiótico;

Benefícios do Lactobacillus casei Shirota;

Diferenças entre os leites fermentados Yakult

SERVIÇO

Dia 05: 11h00 às 21h

Dia 06: 9h00 às 21h

Dia 07: 9h00 às 18h

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center

Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, São Paulo.

Sobre a Yakult – O Leite Fermentado Yakult completa 84 anos em 2019 e é o carro-chefe da empresa. Desde que o médico Minoru Shirota criou o Leite Fermentado com o exclusivo Lactobacillus casei Shirota, em 1935, e fundou a Yakult, em 1955, a empresa sempre teve grande preocupação em desenvolver alimentos que beneficiem a saúde das pessoas. Por isso, mantém o Instituto Central Yakult, em Kunitachi, Tóquio, no Japão, que realiza inúmeros estudos relacionados ao intestino humano. Nos 39 países e regiões em que está presente, a Yakult possui aproximadamente 80 mil comerciantes autônomas (conhecidas como Yakult Ladies) – 35 mil no Japão e 45 mil em 12 outros países, incluindo o Brasil – que levam os produtos de porta a porta para milhões de consumidores, mesmo nos locais mais distantes. No mundo, mais de 39 milhões de pessoas consomem Leite Fermentado Yakult com Lactobacillus casei Shirota diariamente (resultado de 2017). A fábrica brasileira, localizada em Lorena, produz média de 2 milhões de frascos de Leite Fermentado Yakult e é uma das mais modernas da companhia no mundo. Para outras informações acesse o site www.yakult.com.br.

Assessoria de Imprensa Yakult

