WhatsApp fica fora do ar em diversos países do mundo; queda gera memes na web

SÃO PAULO – Usuários da Ásia, Europa e Estados Unidos relataram dificuldades para acessar o WhatsApp, nesta sexta-feira, 3. A falha também atingiu o Brasil, porém, como o serviço foi reestabelecido por volta das 7 horas, muitos nem perceberam, em razão do horário.

Veículos internacionais informaram que o site Down Detector, onde os usuários relatam o mau funcionamento do serviço, recebeu diversas queixas de usuários.

Por volta das 7h30, o whatsApp já estava funcionando normalmente, pelo menos no Brasil.

O WhatsApp ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Para quem não desgruda do celular, a falha do aplicativo chegou a provocar pânico, mas outros levaram na brincadeira. Alguns até reforçaram que não adiantava ligar e desligar o aparelho várias vezes, o WhatsApp estava fora do ar.

No Twitter, brasileiros postaram vários memes sobre a queda do serviço nesta sexta-feira.

