Voluntários da prefeitura e da Teoria Verde recolhem duas toneladas de lixo em Chapada

A prefeita Thelma de Oliveira (PSDB) participou na manhã deste domingo (07.05) da ação voluntária de limpeza da pista de caminhada do Mirante (7Km) e na Cachoeira da Martinha (40 Km de Chapada). A ação foi mobilizada pelo Projeto de Comunicação e Educação Ambiental da Teoria Verde de Cuiabá e contou com 41 pessoas envolvidas.



Os voluntários do Projeto de Cuiabá e Chapada, juntamente com a prefeita e secretários, retiraram um total de quase duas toneladas de lixo. De acordo com a Teoria Verde, esta ação serviu para chamar atenção do lixo jogado nas estradas pelas pessoas que utilizam a rodovia.



Outra ação importante foi à limpeza do ponto turístico Cachoeira da Martinha, divisa com o município de Campo Verde. “Este é um ponto turístico importante, pois recebe um fluxo de pessoas muito grande. Vem gente de Cuiabá, Chapada e Campo Verde”, disse a prefeita Thelma.



De acordo com Jean, da Teoria Verde, na área da Cachoeira da Martinha faltam lixeiras, limpeza do local por parte do proprietário, placas educativas, sensibilização e conscientização dos freqüentadores que deixam lixo, restos de comida e de carvão.



“É extremamente importante que haja essa colaboração da sociedade, a sensibilidade de todos para que tenhamos uma cidade e pontos turísticos mais limpos, mais ecologicamente corretos. Todos ganham quando cada cidadão destina o seu lixo de maneira correta.

Um gesto simples faz toda a diferença”, finaliza a prefeita.



