Voice confirma crescimento, Nilson atinge 21% e está em segundo na corrida ao Senado

Da Redação

A quarta rodada da pesquisa feita pelo Voice para as eleições de outubro confirma o crescimento de Nilson Leitão (PSDB), candidato a senador, que já atinge 21% das intenções de votos no Estado de Mato Grosso, e está em segundo lugar, atrás somente de Jayme Campos. Neste ano serão eleitos dois senadores.

Na terceira rodada ele já tinha sido o candidato que mais tinha crescido desde a primeira rodada de pesquisas. Em maio, 8% dos eleitores diziam votar nele, em agosto esse número chegou a 16%, no início de setembro, o tucano apareceu com 19% e agora chegou a 21%.

O ex-governador Jayme Campos (DEM) lidera a corrida ao Senado, e também teve um ótimo crescimento no geral. Na pesquisa realizada entre os dias 08 e 12 de agosto o democrata estava com 27%, no início de setembro apareceu com 35% e agora está com 36%.

O Procurador Mauro (PSOL) aparece com 20% das intenções de votos, mesma porcentagem que a pesquisa anterior. A ex-juíza Selma Arruda (PSL), que na primeira pesquisa estava em segundo, agora já aparece na quarta colocação, com 16%.

Adilton Sachetti, do PRB, e Carlos Fávaro, do PSD, aparecem empatados logo em seguida com 8% cada. Já a ex-reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Maria Lúcia (PCdoB), que na pesquisa anterior tinha assumido a quinta colocação, agora está em sétimo, caindo de 9% para 7%.

Eles são seguidos pelo advogado Waldir Caldas (NOVO), Sebastião Carlos (Rede) e Gilberto Lopes (Psol), todos estão com 1%. Aladir, do PPL, está em último, pois não pontuou.

A margem de erro do estudo é de 3,5%, para mais ou para menos.

O Voice Pesquisas ouviu 812 eleitores em 30 municípios de todas as regiões do Estado, entre os últimos dias 14 de agosto e 18 de setembro.

O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TRE-MT sob o número MT – 06521/2018.