Viva Viva: GOB-MT e entidades celebram dia da independência

Publicado por: Ir.’. Rosano Almeida

O GOB-MT conjuntamente com as entidades Paramaçonicas: Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, APJ – Ação Paramaçonica Juvenil, DeMolays, Filhas de Jó e vários ilustres Irmãos Maçons de diversas Lojas patrocinadoras celebram o Dia da Independência do Brasil.

O cerimonial constou de hasteamento da Bandeira do Brasil, do Estado e do GOB-MT, enquanto o Hino Nacional era cantado com forte espírito de patriotismo por todos.

A seguir, o Eminente Grão-Mestre Ivo Matias do GOB-MT fez pronunciamento alusivo à data, destacando a relevante e direta participação dos Maçons e da Ordem no contexto da declaração definitiva da Independência do Brasil de Portugal. Conclamou a todos e em especial a juventude presente à manterem-se unidos e preparados para influenciar e mudar os destinos de nossa Pátria amada, em busca de uma Nação mais justa e mais feliz, sob as bênçãos do Supremo Arquiteto do Universo. Representantes de todas as entidades se pronunciaram em solidariedade à emocionante celebração do espírito de Patriotismo.

Assessoria do GOB-MT