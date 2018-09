Virgínia Mendes ouve demandas e planeja trabalhar ao lado de Mauro com projetos sociais

Representantes do Clube de Mães destacam olhar sensível de Mauro e Virgínia a favor das famílias

“Nosso Estado precisa ser tratado com mais carinho e mais cuidado!”. O recado foi dado pelas mães do bairro Jardim Vitória e localidades adjacentes, em Cuiabá, presentes no encontro a favor das famílias mato-grossenses.

O encontro foi promovido, nesta terça-feira (04.09), pela ex-primeira-dama de Cuiabá, Virgínia Mendes, e apoiadores de seu marido, o ex-prefeito de Cuiabá e candidato ao Governo do Estado, Mauro Mendes (DEM).

Na oportunidade, Virgínia Mendes se colocou à disposição das moradoras, assim como fez inúmeras vezes na condição de primeira-dama da Capital, com o objetivo de estreitar e direcionar os trabalhos sociais do possível futuro governo a favor do fortalecimento do núcleo familiar.

“Defendo a participação popular em todos os trabalhos que Mauro Mendes venha a desenvolver, em especial aos projetos que propiciem a significativa melhoria da qualidade de vida da população, por meio de programas e ações voltadas à promoção e emancipação dessas famílias”, pontuou Virgínia.

Para a presidente do Clube de Mães do Jardim Vitória, Marenilce Moraes Souza, popularmente conhecida como Mari, o trabalho desenvolvido por Mauro a favor da Capital mato-grossense o credencia para liderar o projeto de mudança que Mato Grosso necessita. “Mauro só precisa de oportunidade para poder trabalhar. Ele fez tanto por Cuiabá e pelo nosso bairro, asfaltando praticamente todas as ruas. Confio e sei que ele fará ainda mais por Mato Grosso”, avalizou a líder comunitária.

O trabalho desenvolvido por Mauro Mendes também foi reconhecido por Lori Germania Trindade, moradora do Bairro Novo Paraíso, que fez questão de ir ao encontro para conhecer as propostas do ex-prefeito para o governo do Estado.

“Nosso bairro também recebeu muitos investimentos em pavimentação no período em que Mauro foi nosso prefeito. Trouxe mais saúde e dignidade para as nossas famílias que há décadas sonhavam com o asfalto. Ao lado da Virgínia, Mauro, profundo conhecedor dos problemas das famílias, saberá estruturar o estado e garantir mais investimentos aos municípios”, observou Lori.

Ainda na reunião, as mães e lideranças pediram que na próxima gestão, caso seja eleito, Mauro traga mais investimentos em capacitação para os jovens e as mães dos bairros carentes, para que os mesmos consigam empregos dignos e não caiam no mundo do crime. As mães demonstraram preocupação com o alto índice de desemprego da população jovem.

O candidato Mauro Mendes agradeceu as manifestações e lembrou que sem o apoio da família jamais teria chegado ao posto de prefeito e, hoje, se colocando à disposição dos mato-grossenses para trabalhar muito mais pelo Estado.

“Mais uma vez, colocando a família em primeiro lugar, busco por meio do mandato de governador retribuir tudo que pudemos construir. Quero fazer mais pelos 141 municípios, gerar empregos e cuidar das nossas crianças”, afirmou Mauro ao destacar o sucesso de programas sociais como o Siminina, que quando conduzido por Virgínia ofereceu lazer, educação e capacitação a centenas de meninas carentes de Cuiabá.

