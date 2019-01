Virginia Mendes alinha ações com secretária da Setas

Em visita à sede da Setas-MT, primeira-dama Virgínia Mendes se inteirou sobre as primeiras medidas a serem tomadas nesta Pasta.

As políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social do Estado de Mato Grosso estiveram em pauta durante reunião realizada, na tarde desta quinta-feira (03.01), entre a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, e a secretária estadual de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT), Rosamaria Ferreira de Carvalho.

Virginia Mendes acompanhou o início dos trabalhos na área social, se inteirando sobre a condução das ações e programas desenvolvidos pela Pasta.

“Durante o período de transição tivemos acesso a uma boa parte das informações inerentes à gestão social, porém, ao tomar posse, conseguimos aprofundar nos trabalhos e verificamos que boa parte dos programas estão comprometidos, seja pela falta de recursos ou por falhas de gerenciamento”, pontuou a titular da Setas-MT.

Foto: Jana Pessôa | Setas MT

Para Virgínia Mendes, que esteve à frente dos trabalhos de transição da Setas, uma das prioridades do atual governo é assegurar a geração de emprego e renda para população, em especial àquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, sem deixar de lado as políticas públicas de atendimento social.

“Buscaremos a curto e médio prazo reorganizar o Estado e, consequentemente, proporcionar uma melhor qualidade aos programas e ações voltados à área social, assim como implementar novas iniciativa. Sempre com o foco na melhoria da qualidade de vida da população”, assegurou a primeira-dama.

SENSIBILIDADE SOCIAL

Virgínia Mendes atuará em sintonia com Rosamaria (indicada pessoal dela para o exercício do cargo), na execução dos programas atribuídos à Pasta, assim como já se colocou à disposição para auxiliar os demais secretários de Estado em outras ações ligadas à área social, além de firmar parcerias com instituições filantrópicas, entre outras iniciativas.

Assessoria

