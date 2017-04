Violinista será quarterback reserva do Cuiabá Arsenal

Luann Pereira Ribeiro, 19 anos, nascido em Cuiabá e morador do bairro Pedra 90, um violinista que tocou pela orquestra jovem de Mato Grosso, será o quarterback reserva (líder do ataque) do Cuiabá Arsenal, time bicampeão mato-grossense e bicampeão brasileiro, que disputará o 3º Campeonato Mato-grossense de Futebol Americano. A equipe da capital treina para estrear no estadual contra o Luverdense Overwhelming, em 30 de abril, às 14h, em Lucas do Rio Verde.

“Meu pai me inseriu na música ainda criança. Comecei com violão e depois com o violino e o estudo da música erudita. Toquei na orquestra jovem do estado e até fui violinista spalla, que é o primeiro-violino de uma orquestra. O Violino Di Spalla fica na primeira estante, à esquerda do maestro. É o último instrumentista, antes da entrada do maestro, a entrar no palco. Ele é responsável pela afinação, pela execução de solos e atua como regente substituto”, diz Luann.

De acordo com o coordenador ofensivo do Cuiabá Arsenal, Victor Cohen, o quarterback é uma das posições mais importantes ou talvez a mais importante e cerebral. Por precisar saber tudo que acontece num jogo, tudo que fará cada jogador do próprio time e do adversário. Como um maestro de 21 atletas. Segundo Cohen, o quarterback é basicamente um treinador em campo, por precisar ter o mesmo nível de conhecimento do esporte e do livro de jogadas (playbook).

“No início do estadual passado (2016), tínhamos um sistema em que três atletas rotacionavam como quarterback, eram Marcelo Roversi, Vinícius de Arruda e Rodrigo Ferreira. Mas Roversi, depois de jogo em Sinop, que estava com o que chamamos de mão quente, se tornou titular por desempenho. Daí assumiu o comando dos outros jogos. Neste ano (2017), temos Vinícius, Luann e Rodrigo. A disputa pela vaga está aberta, mas Vinícius lidera e Luann após”, diz Cohen.

Vinícius Alexandre de Arruda, conhecido pelo apelido de “Bozo”, de 24 anos, desde 2011 no Cuiabá Arsenal, conseguiu lançar 324 jardas na temporada passada, correu 48 jardas, lançou para seis touchdowns, foi interceptado apenas uma vez e acertou 16 passes de 25 tentados. E Luann Ribeiro, chamado pela alcunha de “Ramadã”, entrou para a equipe pela seletiva do ano passado (2016) e, desde então, se prepara de olho na vaga de quarterback.

“Se parar para analisar, tocar música clássica no violino e praticar futebol americano são dois extremos. O violino requer sensibilidade e leveza e o futebol americano de brutalidade e força. Mas ambos precisam ter técnica, postura, disciplina e, principalmente, inteligência. E acho que um ajuda o outro, pois o estudo da música erudita me ensina a ter paciência e isso me prepara para ter calma para pensar e decidir no jogo”, avalia Luann, irmão mais velho de duas meninas.

O 3º Campeonato Mato-grossense de Futebol Americano terá participação de cinco clubes, o Cuiabá Arsenal (campeão 2015 e 2016), Sinop Coyotes (vice-campeão 2015 e 2016), Sorriso Hornets (3º lugar 2015 e 4º em 2016), Rondonópolis Hawks (4º lugar 2015 e 3º em 2016) e o estreante Luverdense Overwhelming. A competição começará em 15 de abril e terminará em fim de junho. E o Tangará Taurus (5º lugar em 2015 e 2016) não participará desta edição.

O Cuiabá Arsenal fará a primeira partida contra o Luverdense Overwhelming, em 30 de abril, às 14h, no campo da Praça da Rosa, localizada entre Rua Lucir Pedrassani e Rua Enzo Nakiri e esquina com Rua Lucy Krieger Girotto, no bairro Jaime Seiti Fujii, em Lucas do Rio Verde (333 km de Cuiabá-MT). E o público poderá assistir de forma gratuita!lip

