Vice Presidente do CRECI MT é convidado a palestrar no inside imob Road Show

Publicado por: Rosano Almeida

Por Marcella Magalhães

Mato grosso receberá na próxima quarta-feira, 26 de junho, no município de Sinop região norte do estado o maior evento considerado pelo público de inteligência imobiliária da América Latina “o Inside Imob Road Show”, idealizado por Edgar Ueda e mais quatro grandes players do mercado imobiliário, com parceria da Prospere Mais e a Neximob e com apoio da Ecaf soluções e a 93fm.

E a convite estará participando desse grande evento o vice Presidente do CRECI MT e coordenador regional dos trabalhos legislativos do sistema COFECI CRECI, Claudecir Contreira, que falará sobre a atualização da lei Federal 6.530, lei essa que regulamenta a profissão do corretor de imóveis, por meio de uma mensagem clara e objetiva. “Este convite mostra o reconhecimento e respeito dos organizadores do evento para com os corretores de imóveis e afirmo que não há mercado imobiliário forte sem boas informações, aperfeiçoamento e capacitação dos profissionais, bem como, não há força para o mercado e para o próprio profissional sem uma organização legal vigiada por um sistema, como o sistema COFECI CRECI”, destacou Contreira.

O Inside Imob Road Show terá presença de renomados palestrantes como, Renan Magalhães com o tema – empreendimentos com mapeamento de riscos, Glauco Farnezi, com o tema – como a inovação é a tecnologia de mercado impactam nas vendas e no mercado, Tainá C. de Alencar Castro, que falará sobre vendas de alta performance, Arnaldo Derrigo Neto, com o tema – A importância do planejamento estratégico de marketing no mercado imobiliário. Todos esses palestrantes serão coordenados por Edgar Ueda, responsável pelo evento, que na ocasião também falará sobre inteligência imobiliária e vendas para lançamentos.

Segundo Ueda a escolha do município de Sinop para realização do evento é por ser pólo regional com renomado destaque nos setores do agronegócio e imobiliário. “São inúmeras incorporadoras, construtoras, imobiliárias, corretores de imóveis, arquitetos, engenheiros e centenas de investidores de várias regiões do Brasil e do mundo. Sem dúvida, a grande razão para trazermos esse evento para cidade de Sinop, considerado a capital do nortão”, pontuou Ueda.

Serviço:

Data: 26/06 (quarta-feira)

LOCAL: Hotel Ucayali, Sinop

Ingressos: https://insideimobmt.com.br/

Realização: PROSPERE MAIS e NEXIMOB

Assessoria

