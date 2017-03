Niuan Ribeiro: Vice Prefeito participa de trote solidário

O vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro, participou do “Projeto Trote Solidário”, que serviu cerca de 300 refeições aos moradores de ruas na noite desta quinta-feira (23.03), na Praça da República. O evento teve a iniciativa e realização dos cursos de Administração, Gastronomia e Fotografia da Universidade de Cuiabá e contou com cerca de 180 voluntários. No cardápio, pratos tipicamente cuiabanos, como Maria Isabel, tutu de feijão e farofa de banana, além de saladas verdes. Na sobremesa, rapadura e bebidas como suco, refrigerante e água.

Segundo a idealizadora do projeto e professora do curso de Administração da Unic Beira Rio, Laissa Miranda, esse “Trote Solidário” foi uma atividade acadêmica de cunho social que visou despertar o espírito de cidadania no ambiente universitário. “No começo do semestre letivo realizamos uma ação para arrecadar, planejar e agora executar este jantar. Foi uma forma de trazermos os alunos para perto desta realidade e despertar no morador de rua, o desejo de ter uma vida melhor por meio da educação”, ressaltou.

O vice parabenizou o ato, e enfatizou que ações como estas dedem ser continuas. “Estou muito satisfeito em ver a juventude tomando frente de ações de cidadanias como estas. Esses gestos abençoados por Deus, precisam ser contínuos e vocês podem contar comigo para ajudarmos no que for preciso para ampliarmos e fazemos se possível. em todos os semestres”, frisou Niuan.

Para a realização do evento a prefeitura de Cuiabá, auxiliou com a cedência do espaço e a Polícia Militar, garantiu a segurança do local. Os alimentos servidos no jantar, foram arrecadados pelos alunos, como parte do trote. Após o jantar, os convidados receberão um kit higiene.

Alessandra Barbosa

Twitter: @estrelaguianews