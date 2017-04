Vice-prefeito Niuan Ribeiro elogia estrutura física e organizacional do Cuiabá-Prev

O vice-prefeito Niuan Ribeiro elogiou a estrutura física e organizacional do Cuiabá-Prev, durante sua primeira visita à sede, nesta quarta-feira (05.04). A visitação foi marcada também por um encontro com o secretário-adjunto de Previdência, Fernando Jorge, onde ambos dialogaram sobre a importância da correta administração dos recursos municipais para garantir a boa condução do futuro do servidor de carreira.

“A sede do Cuiabá-Prev reflete a dedicação do secretário e de sua equipe com os servidores da Prefeitura. Ativos ou inativos, vemos o valor que a gestão tem dado ao contribuinte que dedica sua carreira profissional em servir a população. Além do ordenamento físico, a excelente estrutura se revela internamente por sua exímia qualidade na prestação do atendimento aos que contam com a previdência municipal. Com a certificação Isso-9001, é notável que existe um padrão na sequência dos processos, desenvolvimento das atividades rotineiras e na recepção do servidor. É gratificante saber que a previdência está sendo conduzida seguindo os princípios fundamentais da humanização”, revelou Niuan.

Ao longo da visita, o gestor conheceu a composição organizacional do Cuiabá-Prev, além de conferir de perto um diagnóstico preciso da atual situação da secretaria-adjunta. Dentre os aspectos apresentados pelo secretário-adjunto Fernando Jorge, estão a atual quantidade de beneficiados, bem como a evolução patrimonial e de investimentos. Foi apresentado também como é o funcionamento totalmente digital da previdência, que atualiza suas informações regularmente em respeito à Lei de Acesso à Informação, junto ao Portal da Transparência.

“Nós fazemos um minucioso trabalho com a previdência social do servidor municipal, buscando constantemente o equilíbrio atuarial financeiro. Conseguimos aumentar nosso patrimônio e agimos de forma pontual a fim de coibir irregularidades, como a solicitação de licenças ou até mesmo suas extensões quando não há a necessidade. Além disso, conseguimos quase dobrar nossos investimentos entre 2013 e fevereiro de 2017. Inicialmente com R$ 66 milhões, atualmente contabilizamos R$ 176 milhões. Em se tratando de evolução patrimonial, de 2013 a 2017 conquistamos R$ 110.505.876,01, precisamente”, concluiu.

