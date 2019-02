Vereadores recorrem à ALMT para não fechar Hospital Nossa Senhora Santana

Governo deve oito meses de repasses à unidade hospitalar, que também atende pacientes de Santo Afonso, Alto Paraguai e Nova Marilândia

Da Assessoria

Com déficit de aproximadamente R$ 500 mil, o Hospital Nossa Senhora Santana, em Nortelândia, poderá fechar as portas nos próximos dias. Para evitar o caos na área da saúde na região, vereadores e a presidente da ONG Amor à Vida, Anita Peron, que gerencia a unidade, recorreram à Assembleia Legislativa nesta terça-feira (12.02), para solicitar o intermédio do presidente da ALMT, deputado Eduardo Botelho (DEM), junto ao governo do estado.

Durante a reunião na Presidência, que contou também com a presença da deputada Janaina Riva (MDB), Peron explicou que não há mais condições de continuar os atendimentos sem os repasses do governo, que já acumulam oito meses, impedindo o pagamento de fornecedores e de funcionários, além de enfrentarem a falta de insumos.

Segundo a gestora, o pagamento de pelo menos três parcelas atrasadas já aliviaria o caixa do hospital, que oferece especialidades como ginecologia e obstetrícia, pequenos procedimentos cirúrgicos e clínico geral, para os mais de 20 mil habitantes da região.

O presidente Botelho solicitou uma agenda com o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, para resolver o impasse e garantir a continuidade do atendimento à população. Conforme as lideranças, houve repasse em maio de 2018. E outro após nove meses, realizado na semana passada.

“Estamos aqui pedindo, implorando mesmo para que esses repasses sejam feitos com urgência para que possamos continuar atendendo a população. Sabemos que se o hospital fechar, muita gente vai morrer na estrada, pois, dependendo da gravidade, o primeiro socorro que o paciente recebe em nosso hospital é fundamental antes da transferência para outra unidade maior”, disse Anita Peron. A folha salarial de funcionários foi paga com a ajuda da Prefeitura de Nortelândia. Médicos e fornecedores de medicamentos ainda não receberam.

Na oportunidade, o presidente da Câmara Municipal de Nortelândia, vereador Mariano Gomes, alertou sobre o grande prejuízo que o possível fechamento irá acarretar. “O nosso hospital faz um belo trabalho à população. Vamos buscar ajuda para conseguir os recursos necessários para manter o hospital aberto atendendo a grande demanda”, afirmou o vereador.

Também participaram os vereadores Andrey Oliveira, Josimar Kestrin, Maria Aparecida Oliveira, Benedito Antônio, Flávio Vinicius e o chefe do Detran de Nortelândia, Jocélio Pereira.