Vereadores discutem ações emergenciais para Cuiabá em encontro com governador Pedro Taques

Os vereadores de Cuiabá estiveram reunidos, na última quinta-feira (22.06), com o Governador Pedro Taques. Durante o encontro os parlamentares elencaram algumas reivindicações e sugestões ao governo e aos seus secretariados. Infraestrutura, saúde, educação e seguranças foram os mais debatidos durante as 6hs de reunião.

Quem conduziu os trabalhos foi o vereador Renivaldo Nascimento (PSDB), que destacou a importância do dialogo entre o legislativo da Capital e Governo do Estado.

“Estamos discutindo os problemas específicos da baixada cuiabana, este diálogo é muito importante, até mesmo para fundamentar as opiniões sobre este governo, toda bancada dos vereadores de Cuiabá estão saindo informados, com uma nova visão do Governo do Estado de Mato Grosso”, explica o vice-presidente da Câmara Municipal de Cuiabá.

O vereador Lilo Pinheiro (PRP), expôs a necessidade da preservação do Rio Cuiabá, lembrou as 700 toneladas de esgoto são desejadas diariamente nas águas que abastecem a capital.

“Tenho acompanhado o esforço do Governador para gerir o estado e deixo meu pedido de atenção para o maior patrimônio que temos, o Rio Cuiabá”, frisou o líder do prefeito na Câmara de Cuiabá.

Taques apontou um projeto que será alinhando em conjunto com Cuiabá e Várzea Grande e afirmou que já estão na capitação de recursos.

“Um encontro importantíssimo, tomamos conhecimento de obras que já estão em andamento, e principalmente observamos o governador reafirmando o compromisso com a capital, ao contrário de que alguns querem pregar de que Cuiabá vai perder recursos , o governador garantiu o contrário, afirmando que a saúde é prioridade”, destacou o vereador Toninho de Souza (PSD).

Na oportunidade, o Governador Pedro Taques agradeceu a participação dos vereadores no encontro e ressaltou que o Estado vem fazendo uma rodada de reuniões com os parlamentares municipais. Lembrou que no dia anterior atendeu 70 vereadores e que um encontro semelhante ocorreu com os parlamentares de Várzea Grande.

“Mostramos as obras que estamos fazendo em Cuiabá, falamos do Pró-Escolas e o secretário de Segurança Pública foi o mais cobrado nesta reunião porque os vereadores estão próximos à população e trazem as suas demandas”, disse.

Para facilitar o diálogo do Poder Executivo Estadual e a Câmara de Cuiabá, os secretários adjuntos da Casa Civil Paola Reis e Carlos Brito farão a interlocução com o Legislativo Municipal da capital.

Renivaldo Nascimento (PSDB) presidiu a reunião acompanhado dos vereadores Dilemário Alencar (PROS), Elizeu Nascimento (PSDC), Misael Galvão (PSB), Dodo Veggi (PRP), Doutor Xavier (PTC), Delegado Marcos Veloso (PV), Sargento Joelson (PSC), Abilio Junior (PSC), Paulo Araújo (PP), Marcrean Santos (PRTB), Wilson Kero Kero (PSL), Toninho de Souza (PSD), Lilo Pinheiro (PRP), Juca do Guaraná (PT do B), Orivaldo da Farmácia (PRP), Marcelo Bussiki (PSB), Gilberto Figueiredo (PSB), Diego Guimarães (PP) e o secretário municipal do trabalho e desenvolvimento econômico Vinícius Hugueney.

