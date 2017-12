Vereador Orivaldo da Farmácia leva secretário da Semob para ver demandas dos bairros

Com o objetivo de mostrar a realidade da região sul de Cuiabá, o vereador Orivaldo da Farmácia (PRP) percorreu alguns bairros com o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, em busca de soluções para os abrigos de ônibus, faixas de pedestres, semáforos e sinalização viária. A visita ocorreu na última sexta-feira (24) aos bairros Jardim Industriário I e II, Pascoal Ramos, Nova Esperança, Manduri, São Sebastião e Costa Marques.

Entre as conquistas que resultaram da visita da Secretaria de Mobilidade na região está a implantação de um semáforo em um dos pontos mais críticos entre os bairros Jardim Industriário e Nova Esperança, no cruzamento da Avenida Tatsumi Koga (Antiga V2). Devido às solicitações apresentadas pelo vereador Orivaldo da Farmácia junto com as associações de moradores, o secretário garantiu a implantação do aparelho semafórico.

A equipe técnica da secretaria realizará também um estudo para avaliar a implantação de uma faixa elevada nesta mesma Avenida nas proximidades das escolas Ana Teresa Arcos Krause e Jesus Criança, devido ao grande fluxo de crianças nos horários de entrada e saída das escolas.

Outro comprometimento apresentado pela secretaria foi a troca dos abrigos de ônibus que estão em situação mais crítica, que oferecem riscos à segurança dos usuários do transporte público. Houve diálogo com os moradores que também apresentaram as demandas para que a secretaria tome providências.

“Agradeço a presença da Semob em nossa região, temos muitas ações para serem efetivadas e o secretário Antenor Figueiredo foi muito solícito ao nos atender e visitar nossos bairros. Reconheço os esforços da Prefeitura e vamos somar forças juntos com os presidentes de bairros para melhorar a qualidade de vida de pessoas. Entre as solicitações que apresentamos estão as trocas dos abrigos de ônibus, lombadas, sinalização viária, linhas de ônibus”, diz o vereador Orivaldo da Farmácia.