Vereador Lilo requer construção de rotatória no bairro Pedra 90

Na sessão de terça-feira (02.05) o líder do prefeito Lilo Pinheiro (PRP) apresentou uma indicação na Câmara Municipal de Cuiabá, solicitando a construção de uma rotatória no Bairro Pedra 90. Devido o aumento de fluxo de veículos no bairro, de pequeno, médio e grande porte.

A proposta visa melhorar o andamento do trânsito e viabilizar o acesso até o bairro.

“Neste local há a necessidade de dispositivo viário, que irão resultar em uma redução expressiva do número de acidentes de trânsito”, disse lilo.

As rotatórias evitam o tempo perdido em espera nos sinaleiros, quando o cruzamento não tem muito tráfego constante e também evitam os sinaleiros de até quatro tempos, fora o tempo do pedestre.

Assessoria de Gabinete

