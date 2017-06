Vereador Lilo Pinheiro visita clínica-escola de autistas no Rio de Janeiro

Na manhã desta segunda-feira (12.06) o vereador e líder do prefeito Lilo Pinheiro (PRP), visitou a Clínica-Escola para portadores de autismo em Itaboraí, no Rio de Janeiro. A proposta foi ter conhecimentos e como os autistas induzem a vida no local.

Única no Brasil é o primeiro espaço neste molde a oferecer atendimento gratuito para autistas, se tornando referência em todo o país à instituição fica em Itaboraí, e tem capacidade para atender a cem pacientes, além de funcionar como centro de capacitação de profissionais. A equipe conta com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e neuropediatras.

A clínica-escola tem o apoio do Movimento Família Azul e recebe os pacientes que apresentam hipersensibilidade. A condição causa desconforto com som, toques na pele e estímulos visuais. Ela precisa ser tratada até que as crianças fiquem aptas a acompanhar o ensino regular.

Inaugurada em abril do ano do ano de 2014, “o ambiente é resultado de muita persistência”, explica Berenice Piana, moradora da cidade, ela compara sua luta pelos direitos dos autistas a uma via crucis. Lutando durante três anos e meio para que a lei que leva seu nome se tornasse realidade, ela se manteve firme até a conquista da implementação da clínica, que hoje conta com a consultoria gratuita de especialistas americanos e holandeses, com projetos voltados para o tema consagrados em seus respectivos países.

“Conhecendo suas funções, experimentamos a alimentação própria para os Autistas, aprendemos com a Berenice e funcionários aquilo que se faz necessário para contribuir com a felicidade e o tratamento humanizado com aqueles que necessitam”, disse Lilo.

Conforme Berenice, o autismo é uma deficiência que precisa ser exaustivamente estudada por educadores, terapeutas e médicos. É fácil reverter comportamentos inadequados e alfabetizá-los, mas só conseguem profissionais que despendem dias entre prática e teoria.

Sancionada em 2012, a lei 12.764 é o primeiro caso de sucesso no senado como legislação participativa.

