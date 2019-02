Vereador Justino Malheiros apresenta Lei para substituir copos e canudos plásticos

Da Assessoria

O vereador Justino Malheiros (PV) apresentou na sessão plenária de terça-feira (04.02), um projeto de lei que dispõe sobre a proibição de fornecimento de canudos e copos descartáveis confeccionados em material plástico.

A medida, segundo o parlamentar, tem como escopo a preservação do meio ambiente. Isto porque, recentemente foram identificadas 198 nascentes em área urbana na Capital, onde 82% delas estão em estágio de degradação com tendência de desaguar, principalmente, no entorno do Rio Cuiabá.

“Diante das diversas demandas relacionadas à sustentabilidade ambiental, principalmente ao que abrange a nossa cidade, que terá o apelido eterno de ‘Cidade Verde’, se faz necessário cuidados preventivos ao meio ambiente da Capital”, justificou Justino.

Conforme a proposta, o fornecimento destes objetos fica proibido em estabelecimentos de qualquer espécie que façam uso destes materiais descartáveis. Os canudos e copos descartáveis deverão ser substituídos por material de papel reciclável, comestível ou biodegradável.

O vereador cita que grandes empresas como Starbucks e McDonald, já estão promovendo esta substituição. No Brasil, algumas cidades e estados também já aderiram ao movimento, como é o caso do Rio de Janeiro.

A fim de garantir a efetiva implementação da medida, o projeto ainda prevê penalidades em caso de descumprimento. Os proprietários de estabelecimentos comerciais que ofereçam este tipo de material aos seus clientes terão 30 dias para a regularização, contados a partir da notificação, sendo este prazo improrrogável.

Desta forma, havendo descumprimento ou não regularização, será aplicada multa no valor correspondente a cinco salários mínimos. O valor será dobrado em caso de reincidência.

“Em caso de descumprimento, mesmo após a imposição da multa em dobro, serão suspensas as licenças municipais de funcionamento, por até 30 dias, e após o decurso deste prazo, sem a regularização, serão devidamente cassados pelo Poder Municipal”, conclui o parlamentar.

