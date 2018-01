Vereador Juca do Guaraná entrega obras do Projeto Gabinete Itinerante

O vereador Juca do Guaraná Filho, através do seu projeto Gabinete Itinerante e com o auxilio dos seus assessores entregou obras no começo desse ano em Cuiabá. Entre essas construções estão recapeamento, pavimentação e até mesmo academia ao ar livre para levar bem estar à população.

“O Gabinete Itinerante é um projeto que serve como elo entre o vereador e a população. Pois não é todo morador que tem condições de se locomover até a Câmara Municipal, por não ter dinheiro para as passagens, principalmente ser for um bairro distante do centro”, declarou o vereador.

O Projeto está em atividade desde primeiro mês de mandato. Para a execução do programa, Juca conta com o auxilio dos seus assessores que são responsáveis por visitar os bairros e ouvir os problemas dos moradores. O segundo passo é encaminhar as demandas para ele que como vereador encaminha às secretárias do município para serem concretizadas.

“Uma das regiões do Jardim Imperial I, antes de serem contempladas era uma localidade perigosa para os pedestres, onde já ocorreram crimes como estupros e tentativas de homicídios. Após a indicação do Gabinete Itinerário, obrigamos o dono daquela propriedade a construir 800 metros de calçada e logo em seguida a prefeitura instalou iluminação pública,” disse o parlamentar.

Outra realização foi no bairro Jardim Imperial I a construída de uma academia ao ar livre para realização de atividades físicas e a Praça da Bolivar Pires da Cunha, na Rua 100. “Antigamente era uma área que funcionava como depósito de lixo e hoje depois de renovada se transformou em uma praça de lazer para a população. Nessa obra tive apoio do vereador Luiz Cláudio (PP)”, disse Juca.

Ivanilson é um dos assessores do Gabinete Itinerante. “Temos trabalhado muito com o projeto e vejo como é necessário o nosso papel. Por mais que as pessoas não nós vejam na Câmara Municipal de Cuiabá é porque estamos trabalhando nas ruas. Estamos nos bairros pegando as demandas da população”, finalizou o funcionário.

Para entrar em contato com o Gabinete Itinerante: (65) 3617-1546

Aline Barbosa