Ministério Público Estadual: Vereador do Rio de Janeiro pedia propina para liberar corpos do IML

A saga da corrupção no Brasil chegou ao seu nível mais sombrio com uma acusação de que um vereador do Rio de Janeiro obrigava familiares de pessoas mortas a pagar propinas para entregar os corpos.

O vereador Gilberto de Oliveira Lima e outros dois funcionários foram denunciados por integrar uma máfia no Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande, disse o Ministério Público do Rio de Janeiro em comunicado nesta terça-feira.

“O golpe funciona, pelo menos, desde 2014 até os dias de hoje”, afirma o texto.