Vereador cobra implantação de Ponto de Táxi próximo aos comércios noturnos

O vereador Lilo Pinheiro (PRP), no dia (02.07.2016), apresentou Indicação para a implantação de pontos de apoio de táxis em estabelecimentos comercias que funcionem das 23h às 05h. Através desta ação o Parlamentar visa a reduzir o número de acidentes e colaborar com o sistema de segurança pública.

“Inúmeras vezes, pessoas que saem para se divertir, precisam aguardar muito tempo a chegada de um táxi para retornar às suas casas, o que desestimula os mesmos a deixarem os seus carros na garagem, correndo o risco de ser flagrado por blitz após ingerir bebida alcoólica, ou até causar graves acidentes”, diz Lilo.

Para o vereador a indicação forma uma parceria positiva com a “Lei Seca”, PL promulgada em 2008 com objetivo de reduzir os acidentes provocados por motoristas embriagados no Brasil, além de gerar mais segurança, evitando incidentes como assaltos aos frequentadores das baladas, na maioria jovens.

“Desta forma procuramos proporcionar segurança a nossa juventude”, finaliza Lilo Pinheiro, que também preside a Direção Nacional da Juventude do PRP.

Elizangêla Tenório

