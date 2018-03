‘Verde Novo’: Parque das Águas receberá mudas

No próximo sábado (10 de março), será dada continuidade ao plantio de mudas por Cuiabá, do projeto do Poder Judiciário, “Verde Novo – 300 mil árvores, Cuiabá 300 anos”, com diversos parceiros. Desta vez, o Parque das Águas, na região do Centro Político e Administrativo receberá 200 mudas que serão plantadas no estacionamento do local, a partir das 8h30.

O superintendente do Instituto Ação Verde, Vicente Falcão informou que antes do dia do plantio, equipes da instituição vão até o local escolhido e fazem levantamento de imagens que vão orientar onde é possível fazer o plantio das mudas.

No caso do Parque das Águas, ele explica que é um lugar que possui extensa fiação elétrica e por isso é necessário fazer esse levantamento por imagens antes e inclusive uma pré-visita para ver diversas outras condições quanto a estrutura. “Todo esse preparo vai nos orientar sobre os possíveis locais onde poderemos fazer o plantio, inclusive em relação ao solo”, complementou.

O mesmo acontecerá com os outros diversos locais da capital que estarão no cronograma e que serão arborizados.

O superintendente conclama a população a participar e comparecer nos locais onde haverá o plantio para formar uma corrente do bem de voluntários em prol do resgate do título de “Cuiabá Cidade Verde”.

Está é a sequência da efetividade do projeto, que teve início com o plantio de 500 mudas, no último sábado, na área que percorre a avenida (ainda sem nome) entre a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e um shopping da Capital.

O Verde Novo é um projeto idealizado pelo Juizado Volante Ambiental (Juvam), do Poder Judiciário de Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, secretarias municipais e o Instituto Ação Verde para potencializar as práticas de arborização.

