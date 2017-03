Veludo Molhado: Ele marca seu espaço no look das mais antenados

Eis que chega o outono para acalmar os ânimos dos que não gostam do calor demasiado do verão. Junto dele o frio também se aproxima, temperaturas mais amenas proporcionam mudanças no guarda-roupa. Cada estação tem uma pegada diferente, por mais que reaproveitemos peças em produções diferentes, existem coisas que são características.

O que chega com tudo para esse outono/inverno é o veludo molhado. Por muito tempo ele ficou no ostracismo, como algo não muito fashion, mas tá de volta repaginado. Pode-se ver o tecido nobre em saias, casacos, vestidos, blusas e até mesmo bodys. Você já tem uma peça dele pra incrementar o visual?

As cores ficam um tom mais escuras, terrosos, verdes e azuis continuam como tendência, que tal experimentar? Você pode usar um look total veludo, ou compor com outros tecidos. Pense sempre em texturas, mas como o veludo molhado tem seu brilho próprio é interessante pensar em combinações onde ele tenha o destaque, como um jeans com uma lavagem mais simples, uma saia com corte mais reto, numa tentativa de look mais sóbrio.

Para os mais ousados dá pra por um mix de veludo molhado e jaqueta jeans, calças mais desgastadas e rasgadas, e até mesmo um vestido de veludo com uma camisa xadrez. O que interessa é entender seu corpo e ao compor o visual pensar na harmonia de cada peça. Então bora esperar o friozinho e experimentar!

News da Cleo

Twitter: @estrelaguianews