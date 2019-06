Várzea Grande oferece serviços oftalmológicos e transporte exclusivo para pacientes em tratamento

Publicado por: Rosano Almeida

Centro de Especialidades em Saúde (CES) de Várzea Grande – antigo Postão – passa a ofertar mais serviços no setor de saúde pública. A entrega do Consultório Oftalmológico dará a população acesso a consultas e exames médicos, além de cirurgias oculares.

A nova unidade foi projetada para oferecer o que há de melhor na área de oftalmologia. Três especialistas do setor estarão atendendo de segunda à sexta-feira, nos dois períodos, e as consultas deverão ser feitas por meio de agendamento.

Também foram apresentados três micro-ônibus para transporte de pacientes que realizam Hemodiálise ou vão ao Centro Especializado em Reabilitação – CER, outra estrutura que funciona no CES. Estes novos veículos são adaptados para atendimento de pacientes em tratamento ou com capacidade de locomoção comprometida.

“Estamos avançando em saúde, ofertando mais e melhores serviços. Sei que a Saúde Pública em Várzea Grande melhorou de forma significativa, mas queremos ir além, por isso, aplicamos mais do que o dobro previsto em lei”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos apontando que enquanto a Lei determina aplicar 15% das Receitas Correntes em Saúde Pública, Várzea Grande está aplicando entre 25% e 29%.

O secretário de Saúde, Diógenes Marcondes disse que essa é mais uma entrega de equipamentos e serviços que dão a conotação de excelência que esta Administração Municipal vem buscando no setor de Saúde, para oferecer a população. “O Centro de Especialidades Médicas hoje está modernizado e conta com aparelhos de última geração, para os exames de ultrassonografia, cardiologia e agora conta também com equipamentos de ponta para atender no setor de oftalmologia. É um importante serviço que agora também está à disposição de toda a população”, destacou.

O secretário informou ainda que depois de um longo processo de licitação, Várzea Grande conseguiu trazer para o Centro de Especialidades Médicas, aparelhos de irão fazer os exames preliminares, e que vão demandar procedimentos especializados, o que vai dar ao município, pela primeira vez, o controle desses procedimentos. “O Estado todo tem uma grande dificuldade na área de oftalmologia, mas aqui em Várzea Grande estamos aplicando os recursos, para diminuir a demanda neste setor”.

A prefeita Lucimar Sacre de Campos disse que mais que investir na saúde pública, em todas as suas especialidades, o mais gratificante é saber que a população que utiliza este espaço, seja a procura de consultas ou exames médicos está sendo bem atendida. “É uma satisfação imensa poder chegar aqui e ser abordada pela população que vem buscar atendimento e saber que foram bem recebidos. Essa é a demonstração do comprometimento que a nossa gestão está dando a nossa população, e não somente no setor de saúde, mas em todas as áreas que compõem o poder público”.

Com relação aos investimentos feitos no Centro de Especialidades em Saúde – CES, a prefeita Lucimar Campos disse que o local está dotado de todos os equipamentos necessários para o atendimento a população. “Faltava apenas esse setor que agora também estará atendendo a população com excelência e com a utilização de equipamentos de alta qualidade. O Centro Oftalmológico já está aberto e à disposição de todos”, destacou a prefeita.

O Presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Várzea Grande, o médico e vereador Miguel Angel Claro Paz (PSDB), considerou a prefeita Lucimar Sacre de Campos como uma gestora comprometida com a saúde pública, por isso que muitos resultados positivos são colhidos. “Fico feliz em ver o comprometimento da prefeita Lucimar Campos e de sua equipe em fazer saúde de qualidade para toda população, principalmente para quem necessita do atendimento gratuito através do Sistema Único de Saúde – SUS”, disse ele.

Renan Ferreira é um dos médicos da área de oftalmologia que já atende no Centro de Especialidades em Saúde, disse que a nova unidade esta completa e equipada com que há de melhor no setor, e que estará ofertando diversos tratamentos clínicos e de reabilitação na área de oftalmologia. “Teremos agora condições de fazer o diagnóstico das mais diversas patologias da oftalmologia, e com o que há de mais moderno no país. Essa especialidade médica se dedica ao estudo e tratamento das doenças e erros de refração apresentados pelo olho, por isso é importante que tenhamos à disposição equipamentos que possam fazer de forma eficaz a avaliação e o tratamento precoce de diversas doenças que acometem em crianças e idosos”.

Durante a visita da prefeita Lucimar Sacre de Campos, e sua equipe de trabalho, a dona de casa Eliana da Silva, que já estava com uma consulta agendada, foi avaliada pela equipe médica. De acordo com a paciente ela tem problema de visão há muito tempo e foi para a consulta médica para resolver seu problema. “Graças à Deus o agendamento foi rápido e logo fui chamada para a consulta. Tenho problema de visão e vou sair mais tranquila com o diagnóstico mais preciso, uma vez que os equipamentos são de alta qualidade”.

