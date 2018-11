Várzea Grande entrega a quinta quadra coberta e anuncia mais investimentos para a educação pública

Anunciando novos investimentos para 2019 na reforma e ampliação de 21 unidades escolares municipais além da construção de três novas Escolas em parceria com o Governo do Estado, a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos acompanhada pela desembargadora Maria Helena Póvoas entre outras autoridades, entregou as obras da Quadra Coberta com vestiários para a Escola Municipal de Educação Básica Lenine de Campos Póvoas.

A EMEB Lenine de Campos Póvoas é uma das 21 unidades que passarão por reforma e melhorias, lembrando que desde 2015, 19 Escolas foram reformadas, melhoradas ou reconstruídas pela atual gestão municipal.

Essa é a quinta quadra coberta entregue pela administração municipal nos últimos dois anos nas unidades escolares, fora dois Miniestádios, um reconstruído e outro construído, fomentando assim a prática esportiva como elemento de interação social.

Mais do que um espaço adequado ao reforço do ensino-aprendizagem dos alunos, o novo espaço dará suporte às atividades extracurriculares e passará a ser um ponto de encontro da comunidade, que terá local fixo para realização de eventos.

Como pontuou a diretora da escola, Maria de Fátima Santana, o espaço é uma conquista de longos anos e que deve ser comemorada por toda a comunidade escolar. “Espero que esse novo espaço possa não apenas atender às necessidades da escola, como ser um ponto de encontro e entretenimento para todos que moram aqui no bairro”.

A unidade atende nesse ano 300 alunos da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental e integra o programa municipal de Escola em Tempo Ampliado (ETA), que atende a 80 estudantes do 5º ao 9º ano. “O novo espaço permite, por exemplo, que as aulas do ETA – Escola em Tempo Ampliado, sejam mais interativas e assim, atraiam a atenção dos alunos e a consequente assimilação de conteúdo”, completou a diretora.

A desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Maria Helena Póvoas, filha de Lenine de Campos Póvoas, apontou que é muito gratificante ver a história do pai ser ressaltada e reconhecida como homem público. Ela anunciou que a família vai doar um computador para o vencedor de um concurso de redação sobre o histórico do pai que foi deputado constituinte, vice-governador de Mato Grosso, conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso e principalmente um professor, um educador e historiador.

Para a prefeita Lucimar Sacre de Campos mais do que uma obra em benefício da estruturação do ensino público municipal, a quadra simboliza toda a preocupação, atenção e zelo da atual gestão com o avanço na qualidade de ensino. “Semana passada entregamos a reforma e a ampliação da Escola Ana Francisca de Barros, no bairro 23 de setembro. Hoje estamos aqui entregando uma quadra coberta dentro dos parâmetros do Ministério da Educação – MEC – e no mês que vem entregaremos a reconstrução da EMEB ‘Antônio Lino de Campos’. Nessas três obras aplicamos cerca de R$ 2,8 milhões, sendo a maior parte deles recursos próprios. Em 2017, aplicamos na Educação 29,8% de tudo que o Tesouro Municipal arrecadou, sendo que pelos limites constitucionais deveríamos destinar 25% de nossa receita própria. Mais do que dados, esses números comprovam que temos nos dedicado à educação de nossas crianças e que estamos prezando por ações estruturantes com a meta de melhorar a qualidade de ensino”.

A prefeita reforçou que os investimentos em Educação seguirão até 2020. “Estamos fechando o ano de 2018 com 19 novas escolas entregues, sendo 17 delas unidades que receberam reformas ou melhorias e duas que foram construídas, somando mais de R$ 23,8 milhões em recursos municipais, federais e estaduais investidos para garantir qualidade aos alunos da rede pública e condições de trabalho para os profissionais da educação”. E completou: “Além das unidades já entregues e inauguradas, o ‘pacote’ de obras na área de Educação prevê 21 novas licitações. Fora, essas obras ainda na área da Educação temos novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) ou as antigas creches, 14 unidades que estão sendo edificadas em bairros periféricos da cidade – do total de 16, sendo duas já entregues – onde realmente está a demanda por vagas. Acredito que em todo o país não haja um pacote de obras em plena execução como este de Várzea Grande. Investimentos financeiro, estrutural e em pessoal, estão mudando a realidade do ensino-aprendizagem de Várzea Grande, buscando colher resultados fundamentais que é a formação de homens e mulheres melhor preparados para o mercado profissional de trabalho”.

O secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidélis, reforçou que desde 2016 a prefeitura vem realizando uma grande força tarefa para melhorar a infraestrutura da rede pública municipal. “Entre 2015 e 2018 entregamos 19 escolas, sendo 17 unidades reconstruídas e outras duas construídas. Entre as 17, havia unidades que estavam completamente inutilizadas e abandonadas pelas gestões anteriores. Somente em 2018, foram sete escolas já entregues. Existem ainda 14 CMEIS – Centros Municipais de Educação Infantil ou as antigas creches com obras em execução ou em processo de licitação para serem entregues à população até 2020”.

“As frentes de trabalho na área de educação abrangem desde a construção e reformas de escolas, bibliotecas, miniestádios e creches, como também intervenções pontuais como reformas de refeitórios, cozinhas, telhados, instalações elétricas, fossas, quadras cobertas e caixas d’água”, explicou o secretário.

O presidente da Associação dos Moradores do Parque Estação, Cristiano Oliveira, lembrou que a conquista da obra é resultado de um esforço entre a comunidade, os vereadores e a prefeitura. “Cabe a todos nós zelarmos por esse bem que só amplia a importância da nossa escola dentro da comunidade”.

Walter Figueiredo, 11 anos e aluno do 5º ano da escola, agradeceu à prefeita pela entrega da quadra e disse que seus colegas passam a ter mais “empolgação” para vir à escola.

A rede pública municipal é formada atualmente por 81 unidades 27 mil alunos matriculados, 3 mil profissionais e 13 escolas que ofertam ensino em tempo integral ou ETA.

Participaram da entrega os filhos do patrono da escola, a desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Maria Helena Póvoas e Eduardo Póvoas, secretários municipais, vereadores, o senador eleito por Mato Grosso, Jayme Campos, o ex-governador Júlio Campos, servidores municipais e da escola, alunos e comunidade.

