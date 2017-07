Várzea Grande consegue mais R$ 150 milhões do PAC para obras

Várzea Grande conseguiu novos recursos federais da ordem de R$ 150 milhões para serem investidos em obras do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC para abastecimento de água e esgoto sanitário. Os recursos ficaram definidos após audiência na semana passada no Ministério das Cidades e na Caixa Econômica Federal – CEF e só estão se tornando realidade porque o município cumpriu e inaugura ainda em julho as primeiras obras do Programa lançadas no final do ano de 2015 e iniciadas em 2016.

A primeira fase do PAC, iniciada no Grande Parque do Lago, entra na reta final dos trabalhos, com a conclusão de obras nos bairros Parque São João, Jardim das Oliveiras, Altos do Boa Vista, Jardim Ipanema e Dom Diego.

A prefeita Lucimar Sacre de Campos acompanhada com secretários esteve visitando in loco e fiscalizando os trabalhos e conversando com moradores e lideranças de bairros.

A primeira fase do PAC foi lançada no final do ano de 2015 e iniciado no primeiro semestre de 2016, no Grande Parque do Lago, beneficiando a população local com obras de esgotamento sanitário e captação de águas pluviais, drenagem e pavimentação asfáltica.

“Essas são obras diferenciadas, pois a conclusão das mesmas permite aos moradores destes bairros terem além do pavimento asfáltico, a água encanada e o esgotamento sanitário que são essenciais na qualidade de vida e no combate a doenças endêmicas”.

O projeto do PAC nesses bairros demandou R$ 10,5 milhões, totalizando 16 quilômetros de asfalto entre ruas e avenidas dos bairros contemplados.

A prefeita apontou a mudança na realidade dos bairros, impactada positivamente pela chegada da infraestrutura, e anunciou que nos próximos dias já será dada a Ordem de Serviço para o início de outra etapa do PAC, em Várzea Grande, que é o PAC Esgotamento Sanitário, obra que vai receber cerca de R$ 150 milhões para a construção de uma moderna Estação Elevatória de Esgoto, no bairro Santa Maria, mas que irá beneficiar 56 bairros da região.

“Todas essas obras e frentes de serviços espalhadas pela nossa cidade estão levando benefícios esperados há muitos anos pela população e gerando emprego e renda. Obras que mais do que resgatar a dignidade do varzeagrandense, são obras essenciais, básicas, mas que, no entanto, estavam sendo relegadas ao segundo plano por mais de uma década. E essa realidade é possível porque priorizamos a recuperação da cidade, buscando e administrando recursos próprios e repasses com muito zelo e assim, mostrando resultados”, pontuou a prefeita, durante encontro com moradores do Jardim Ipanema, no Grande Parque do Lago.

A prefeita lembrou ainda que o primeiro bairro a ser 100% contemplado foi o Altos do Boa Vista e que a mudança na localidade surpreendeu, tanto pela velocidade, quanto pela intensidade. “Quando lançamos o PAC, no final de 2015, havia de fato muita desconfiança dessa população em relação à real efetivação dos projetos, afinal, esse PAC era de 2007, estava perdido, mas nossa gestão conseguiu, junto ao Ministério das Cidades, resgatá-lo e assegurar seu cumprimento. Foi o asfalto começar a ser feito no bairro para a população automaticamente passar a cuidar de suas casas, fazendo calçadas, arborizando as frentes das casas, reformando e pintando fachadas e construindo muros. Ação coletiva que valorizou ainda mais os locais beneficiados e essa reação da população pôde ser registrada ao longo das obras do PAC, em todas as ruas pavimentadas”.

Morador do Jardim Ipanema, Eduardo Alves de Oliveira, contou os dias para ver sua rua, a Rua C, estar pavimentada. Dono de uma mercearia há um ano, ele lembra que era bem difícil manter o seu comércio limpo. “Quando não era a poeira era a lama, hoje a gente tem gosto em limpar, cuidar e até investir. Estou muito satisfeito com as mudanças no meu bairro e no entorno, porque sei que outras famílias foram beneficiadas”.

Outro bairro da região que foi contemplando, mas com recursos da prefeitura e do governo do Estado, foi o vizinho Planalto Beira Rio, que depois de quase duas décadas, recebe pavimentação.

O secretário de Assuntos Estratégicos, Jayme Campos, contou que na medida em o PAC foi sendo executado, novas demandas foram surgindo e o Município foi se articulando para sanar boa parte delas. “O PAC era um projeto de 2007 e de lá para cá nossa cidade mudou muito. Temos hoje 20 frentes de trabalho em ação contínua na cidade, seja executando obras do PAC, que também teve sua segunda fase iniciada, como em projetos custeados pelo Município, outros em parceria com o governo do Estado e ainda outras ações fruto de emendas parlamentares. Somente da parceria com o Estado, estamos investimento R$ 8 milhões para revitalização da malha viária em 25 bairros, intervindo diretamente em locais onde o asfalto não comportava mais o tráfego”. Além das obras do PAC, a prefeita e os secretários vistoriam obras em plena execução, como na Cohab Cristo Rei, na rua Gabriel Félfili, como obras recentemente concluídas na Vila União, Jardim Costa Verde e Santa Maria.

No Jardim Costa Verde as obras de revitalização vão se transformar em tema de redação da aluna Jasmine Lopes. A menina de 9 anos fez questão de receber a prefeita nesta manhã para agradecer a recuperação da rua onde mora, Zequinha de Abreu. “Agora posso brincar de bicicleta e patins, coisas que eram impossíveis de fazer”. Aluna da escola municipal ‘Emanuel Benedito de Arruda’, Jasmine disse à prefeita que no próximo tema de redação passado em sala de aula ela irá falar das mudanças do seu bairro.

Na rua N, da Cohab Cristo Rei, o morador Luis Alberto Rodrigues, que há 10 anos está no local, conta que o asfalto estava deteriorado há anos e a recuperação realizada nas últimas semanas, era de fato uma necessidade. “A Cohab Cristo Rei é um bairro antigo, populoso, mas, no entanto, estava carente de infraestrutura. Por onde a gente anda, sempre há equipes da prefeitura trabalhando”.

Ainda com recursos do convênio de R$ 8 milhões com o Estado, a prefeitura está nessa semana realizando a recuperação de 2,3 quilômetros de pavimento na Cohab Cristo Rei, Vila União, Cohab Dom Bosco chegando até a Avenida Dom Orlando Chaves.

MAIS OBRAS – Também na região do Grande Cristo Rei, a comitiva da prefeita visitou as obras de construção do primeiro Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) que está sendo edificado no residencial Aurília Curvo e que vai beneficiar inúmeros bairros vizinhos. “Nessa região temos com certeza mais de três mil famílias que vieram morar aqui sem qualquer infraestrutura pública, e agora estamos reparando os maus projetos do passado, afinal, como se constrói um residencial com mais de mil casas sem escola, creche, posto de saúde. Lembro que logo que assumi, em maio de 2015, viemos justamente fazer uma visita ao Aurilia Curvo e vimos essa área tomada pelo mato. Naquela ocasião o maior pedido dos moradores foi justamente por transformar um terreno baldio em creche”. A creche que está em fase de fundações, com a construção dos pilares, é uma das 16 CMEI´s que serão construídas pelo Município, sendo que 14 delas estão em construção simultaneamente.

Lucimar Sacre de Campos alertou que mesmo estando assegurados estes novos recursos, eles irão demandar certo tempo para serem executados em forma de obras. “O próprio PAC tem previsão de ser finalizado após 2020, então estamos falando de obras de médio e longo prazo, para não ficar o sentimento de que as autoridades lançaram as obras e elas não aconteceram”, disse a prefeita apontando compreender a ansiedade da população por obras que melhoram sua qualidade de vida.

