Varejo começa a aceitar pagamento em bitcoin

O bitcoin começa a ser mais que apenas um investimento no Brasil. Na semana passada, a loja Reserva começou a aceitar a moeda para o pagamento das compras em seu site. A aposta da rede de varejo é que ainda em 2018 uma “parte razoável” das compras de e-commerce seja feita com a moeda digital. Já tem hotel, albergue e até médico no país que recebem os bitcoins como pagamento, embora por enquanto haja pouca adesão efetiva dos clientes.

— O mundo caminha para uma aceitação cada vez maior do bitcoin e a Reserva sempre esteve ligada à inovação. Nós acreditamos que existe sim um público aqui no Brasil para consumir com bitcoins. Nossa ideia é uma forma de pagamento para facilitar a vida do consumidor — afirma o gerente de Experiência de Compra do Usuário da Reserva, Rodrigo Berutti.

A opção pelo bitcoin ocorre na hora de selecionar o pagamento no site da Reserva. O preço em real é então convertido para a moeda digital e o cliente tem um prazo de 30 minutos para completar a compra. Até porque a cotação do bitcoin está em constante mudança, lembra o executivo. Na sua avaliação, a moeda digital tem potencial para avançar a médio e longo prazo, a despeito da volatilidade recente de preços:

— Temos 100% de certeza de que teremos uma quantidade razoável de transações ainda em 2018. O preço pode ter variações para cima ou para baixo, mas nossa aposta é que o bitcoin vai virar uma moeda como outra qualquer — diz Berutti.

O bitcoin é uma moeda digital que não está sujeita a regulações de nenhum governo ou banco central. As transações são feitas digitalmente, sem nenhum banco intermediar. Como o dinheiro em espécie, o bitcoin permite que os usuários gastem ou recebam os recursos de forma anônima, ou em grande parte anônima, através da internet. Milhares de computadores no mundo validam transações e adicionam novos bitcoins ao sistema. Existem outras moedas digitais, mas o bitcoin é a mais popular.

UM ANO, MAS AINDA SEM PAGAMENTO

No albergue JS Hostel, em São Paulo, o bitcoin já é aceito como forma de pagamento há um ano, mas por enquanto nenhuma hospedagem foi paga com a moeda digital. Segundo o proprietário, Daniel Rodrigues, os hóspedes têm preferido guardar o dinheiro em bitcoin por causa da valorização do preço:

— Muito gente veio até o hostel por causa do bitcoin, querem se informar mais, conversar sobre o assunto. Mas o preço não para de subir, ninguém quer se desfazer do bitcoin.

Outros exemplos de estabelecimentos são o Nobile Plaza Hotel, em Brasília, o Copa Apartments, que aluga apartamentos de temporada no Rio, e o dermatologista Pedro Briggs, também no Rio.

Agência O Globo

Twitter: @estrelaguianews