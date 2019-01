Usuários atendidos pelo Cras Getúlio Vargas recebem kits escolares completos

A entrega desses kits ajudará famílias que não têm condições de arcar com esse gasto

Com o início do ano letivo, crianças e adolescentes atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Getúlio Vargas receberam kits escolares completos com mochilas, cadernos, canetas, lápis, borrachas, entre outros itens necessários para o bom desempenho escolar. Foram entregues mais de 50 kits.

O objetivo da ação, segundo a coordenadora do Cras Getúlio Vargas, Carla Souza, é melhorar a educação do Município, fornecendo material necessário para o aluno estar mais motivado para as aulas. “Isso demonstra a preocupação que temos com as nossas crianças e adolescentes, uma vez que a maioria do nosso atendimento é voltado para a população carente. Essa entrega, mais uma vez, foi graças às parcerias que temos, que nos ajudam sempre para o atendimento das nossas necessidades e demandas”, disse.

Com isso, declarou Carla, conseguimos demonstrar que queremos cuidar da educação das nossas crianças. “Não se trata tão somente da entrega do kit de material escolar aos nossos assistidos, mas do compromisso do prefeito Emanuel Pinheiro em oportunizar que os nossos usuários sejam atendidos com qualidade, igualdade e excelência. A entrega desses kits com toda certeza irá ajudar muitas famílias que não têm condições de arcar com mais esse gasto, e ainda irá garantir o bom andamento das atividades pedagógicas durante o ano letivo de 2019”, finalizou.

