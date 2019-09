Usando as redes sociais para comemorar: Atriz Bárbara Borges comemora um ano sem álcool: “Feliz”

Publicado por: Rosano Almeida

Bárbara Borges usou as redes sociais para celebrar uma data especial em sua vida. A atriz e ex-paquita da Xuxa comemorou ter completado um ano sem ingerir bebida alcoólica.

“Há 1 ano eu deixava pra trás um “eu” meu que não mais me fazia bem e que me mantinha presa em padrões repetitivos mentais e comportamentais que me traziam sofrimento. Há 1 ano eu tive a certeza que não podia seguir adiante”, começou na legenda, em foto que ela aparece dentro de um avião, fazendo selfie.

“Eu escolhi parar. Fechei a porta mesmo pro álcool e pra tudo que me tira a consciência. Essa foi e é a minha escolha. E em 1 ano minha vida vem se transformando e, o que é melhor, eu me sinto profundamente em paz e alinhada com essa decisão. A vida me mostrou novos caminhos e um jardim florido se revelou”, continuou, contando ainda que está indo viajar para participar de uma convenção global sobre óleos essenciais. “Estou muito feliz e celebrando a vida!”, finalizou.

Bárbara Borges ganhou destaque no mundo dos famosos na década de 2000, atuando em diversas novelas da Globo, como ‘Porto dos Milagres’, ‘Malhação’, ‘Senhora do Destino’, entre outras. Seu último trabalho na TV foi dando vida à personagem Livona na novela ‘Jesus’, da Record TV.

