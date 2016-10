Upa do Ipase supera metas de atendimentos

Com pouco mais de dois meses em funcionamento a segunda Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA- Ipase) já atendeu cerca de 15 mil pacientes, desafogando o dia-a-dia no atendimento do Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande, sendo esta unidade no modelo portas abertas para o atendimento.

A UPA Ipase foi inaugurada em julho desse ano, com estruturas da oferta de serviços de urgência e emergência. A unidade abriga 1 box de urgência com quatro leitos, sala de observação, consultórios, sala de inalação, de medicação e sala de vacina (antirrábica e antitetânica).

Cerca de 130 funcionários entre médicos, profissionais de enfermagem, entre outros, estão atuando na unidade para o atendimento à população. Três médicos atuam em regime de plantão sendo dois clínicos e um pediatra. A unidade tem capacidade para atender até 150 mil habitantes.

São realizados ainda na UPA serviços como sutura, aerossol, estabilização de urgência e emergência, medicação, odontologia, e exames laboratoriais. “Esses atendimentos conseguiram desafogar consideravelmente o Pronto-Socorro de Várzea Grande, que até então era a única unidade de pronto-atendimento do município que recebia desde pessoas com escoriações, viroses até casos gravíssimos. Várzea Grande ainda conta com cinco Policlínicas e 19 Programas de Saúde da Família, compondo a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde”, disse o secretário de Saúde, Luiz Soares.

De acordo com a chefe do setor de Enfermagem da unidade, Vilma Alves, o fluxo de pacientes é bastante grande, principalmente durante os finais de semana. “A grande procura é para especialidades de Clínico Geral, que em alguns casos, são classificados como gravíssimos, neste caso o paciente é encaminhado para o Pronto Socorro de acordo com a complexidade e necessidade. Somente em caos de extrema urgência é que o paciente é transferido para outras unidades da Rede SUS”, informou.

A Dona de Casa, Margareth Botelho Silva, disse que a construção da UPA – Ipase é de grande valia uma vez que fica aberta 24 horas e atende a toda a população. “Precisei dos serviços da UPA e fui bem atendida e de forma rápida. Se não tivesse essa unidade teria de me deslocar até o Pronto-Socorro, que presta todos os tipos de atendimento. As pessoas mais graves são atendidos primeiro e o tempo de espera é grande. Graças a Deus agora temos essa unidade”.

O mecânico Ednaldo Santos Silva, disse que precisou se deslocar até a unidade à procura de um dentista para o filho de apenas 3 anos. Segundo ela a criança já se queixava há dias de dor de dente. “O atendimento aqui na Upa está excelente, foi rápido e ágil. Além disso, o ambiente é muito mais agradável e tranquilo. Os funcionários sempre muito profissionais, educados e atenciosos, o que faz com que a gente saía satisfeito e feliz com o atendimento”, pontuou.

