Univag abre três novos cursos de Pós-Graduação

O Centro Universitário de Várzea Grande (Univag) abriu três novos cursos de Pós-Graduação, são eles: Psicopedagogia, MBA em Gestão e Tratamento de Resíduos e Efluentes e Políticas Públicas Sociais. Ao todo, a instituição oferta 36 cursos de Pós-Graduação. Com ensino de excelência o Univag conta com especialização nas diferentes áreas como Administração, Agronomia, Direito, Educação, Saúde, Tecnologia da Informação, Engenharia e Gastronomia.

“Temos a partir deste semestre os cursos em Psicopedagogia, MBA em Gestão e Tratamento de Resíduos e Efluentes e curso de Políticas Públicas Sociais, que atende a todas as graduações”, destaca a Pró- Reitora de Pós-Graduação do Univag, Lúcia Helena Gaeta.

O ensino de Pós-Graduação tem por finalidade dar continuidade à formação do profissional já graduado. Em sua concepção, representa a possibilidade de aprofundamento de conhecimentos técnicos e científicos.

“A Pós-Graduação do Univag começou em 1999, temos tradição na oferta dos cursos. Nossos professores são titulados, todos são mestres e doutores”, conta Lúcia Helena Gaeta.

Os cursos de Pós-Graduação do Univag têm 12 meses de duração com carga horária de 400 horas aula, que são ofertadas aos sábados a cada 15 dias. O curso de Engenharia de Segurança do Trabalho possui a carga horária diferenciada, são 24 meses com 640 horas aula, na sexta e sábado, duas vezes ao mês. O início de cada Pós-Graduação depende da formação de turma e pode iniciar a qualquer mês do ano.

O ensino de Pós-Graduação é dividido em duas modalidades: o Lato Sensu e Stricto Sensu. Os cursos Lato Sensu são os cursos de Especialização e MBA, ambos têm caráter de educação continuada. O MBA geralmente está focado na área de Gestão. O Stricto Sensu refere-se aos Mestrados e Doutorados, ou seja, cursos de maior profundidade. Em geral, a principal função dos cursos Stricto Sensu é formar recursos humanos altamente qualificados para o ensino, pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico.

**Para mais informações entre em contato nos números: (65) 3688-6110 / 3688-6111.

Márcia Tomaz

