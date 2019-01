Univag abre inscrições para o primeiro semestre de 2019: Graduações Tecnológicas semipresenciais

Pretende cursar o ensino superior e ter um diploma, mas está sem tempo na agenda? O Univag – Centro Universitário de Várzea Grande pode realizar o seu sonho com os cursos de Graduação Tecnológica Semipresenciais!

Os cursos semipresenciais do Univag são ideais para quem tem uma vida corrida e com restrições de horário, mas sonha em se formar com qualidade. São Graduações Tecnológicas Semipresenciais na área da gestão e com a mesma certificação das graduações tecnológicas presenciais do Univag, uma das melhores instituições do país.

Nesta modalidade, o Centro Universitário oferta 800 vagas distribuídas entre os Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão Pública, Logística, Marketing e Processos Gerenciais.

O diretor do Centro de Desenvolvimento em Educação à Distância do Univag, professor Dr. Allan Kozlakowski, explica que os cursos têm aulas presencias nos polos, uma vez por semana, com professores mestres e doutores. Os conteúdos são atualizados e organizados para as demandas profissionais do mercado de trabalho e disponibilizados aos alunos pela Internet e pelo aplicativo (Ambiente Virtual de Aprendizagem).

“As aulas presenciais são semanais e as atividades diárias são realizadas pela Internet ou aplicativo, acompanhadas pelo professor tutor e os conteúdos são desenvolvidos com muita qualidade pelo Univag. Além disso, utilizamos metodologias inovadoras, aprendizagem com projetos, fóruns e chats com profissionais”, afirmou o diretor.

A instituição garante ao aluno a conveniência para estudar em qualquer horário e local, sem abrir mão da qualidade na formação. “Nossos cursos semipresenciais são ofertados para quem quer aprender de verdade e sabem que o conhecimento gera qualidade de vida e empregabilidade”, afirmou o professor Allan. Os polos têm estrutura universitária, com laboratórios equipados, biblioteca, espaço de estudo e interação, com segurança e conforto.

“O Univag Semipresencial é reconhecido por excelentes notas no MEC devido à qualidade de seus professores, tutores, metodologia diferenciada e utiliza as tecnologias mais modernas e aplicadas nas empresas, além de infraestrutura realmente planejada para o conforto e segurança dos alunos”, acrescentou.

As Graduações Tecnológicas semipresenciais serão desenvolvidas nas dependências dos polos de apoio às atividades presenciais, localizados em Várzea Grande e Cuiabá, nos endereços:

Univag Polo Sede – Avenida Dom Orlando Chaves, nº 2.655, bairro Cristo Rei, Várzea Grande.

Univag Polo Cuiabá I – Isaac Póvoas: n° 1.114, bairro Popular, Cuiabá.

Univag Polo Cuiabá II – CPA: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 6.020, bairro Morada da Serra, Cuiabá.

Univag Polo Cuiabá III – Morada do Ouro: Avenida Brasil, nº 269, bairro Morada do Ouro, Cuiabá.

Inscrições abertas

As inscrições para o primeiro semestre de 2019 são gratuitas e encerram no dia 15 fevereiro. Os interessados podem se inscrever pela Internet, no endereço eletrônicowww.vemserunivag.com.br e também em qualquer um dos polos do Univag, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

No ato da inscrição o candidato deve indicar o polo de apoio presencial de interesse. A prova será agendada no momento da inscrição.

Para a classificação no processo seletivo será aplicada uma redação, que valerá de 0 a 10 pontos. No dia da prova o candidato deve estar munido de documento oficial com foto. A divulgação dos resultados será realizada no prazo de 24 horas, por meio de edital afixado no saguão dos polos Univag e nos endereços eletrônicos: www.vemserunivag.com.br ewww.univagead.com.br.

As aulas terão início no dia 18 de Fevereiro e as atividades presenciais ocorrerão sempre das 19h às 22h15. O cronograma das atividades com os dias da semana por curso estará disponível no aplicativo AVA e será apresentado na aula inaugural.

Cursos Semipresenciais

Os cursos semipresenciais do Univag são para aqueles que têm compromissos que inviabilizam se deslocar para o ambiente das atividades todos os dias. São Graduações Tecnológicas Semipresenciais na área da gestão e com a mesma qualidade e certificação das graduações tecnológicas presenciais do Univag.

A qualidade dos cursos semipresenciais é percebida no cronograma das aulas e atividades avaliativas, sejam as presenciais obrigatórias para a realização das provas e apresentação dos projetos ou nas atividades de estudo, propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

O AVA do Univag pode ser acessado no momento mais conveniente para o aluno e de qualquer dispositivo com conexão à Internet, seja do celular, tablet ou computador.

A modalidade semipresencial exige disciplina no uso do tempo para os estudos, disponibilidade para as atividades semanais agendadas e avaliações presenciais. O aproveitamento do curso dependerá do empenho nos estudos ao reservar seu tempo diário para as leituras e realização das atividades, o que requer disciplina e planejamento.

Vem ser Univag!

Mais informações pelo telefone: (65) 3688-6006.

Assessoria Univag

