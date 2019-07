Univag abre inscrição para Mestrado Acadêmico em Arquitetura e Urbanismo

Publicado por: Rosano Almeida

No ano em que completa 30 anos de formação educacional, o Univag – Centro Universitário de Várzea Grande dá mais um passo na consolidação de sua excelência acadêmica. O Univag implantará seu Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, com o oferecimento do Curso de Mestrado Acadêmico em Arquitetura e Urbanismo, em associação com a Pontifícia Universidade Católica de Campinas-PUC Campinas (SP).

O Curso de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Univag, proporcionará um ambiente para capacitação e aperfeiçoamento de novos pesquisadores e docentes, disseminando conhecimento em bases científicas, visando assegurar qualidade ao ensino e à pesquisa, voltadas, em especial, às demandas e potencialidades da contemporaneidade em cidade, território e governança, além de subsidiar a elaboração de políticas públicas visando à melhoria da qualidade de vida e do ambiente.

Área de concentração

O Curso de Mestrado Acadêmico em Arquitetura e Urbanismo do Univag está estruturado por uma área de concentração intitulada “Arquitetura, Cidade e Território” e duas linhas de pesquisas intituladas “Ambiente Construído e Sustentabilidade” e “Desenvolvimento Territorial e Local”, com ênfase nas pesquisas acadêmicas relacionadas a arquitetura, cidade e território privilegiando a reflexão crítica sobre os processos de desenvolvimento e planejamento territorial, histórico e contemporâneo. As análises são quanto às formas espaciais resultantes, às políticas e aos projetos de intervenção nos assentamentos humanos em especial da Região Centro-Oeste, como objeto central de estudos, por tratar-se de um território que apresenta uma diversidade sociocultural, econômica, política e ambiental.

Propósitos

O Curso de Mestrado Acadêmico em Arquitetura e Urbanismo do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Univag evidencia uma concepção acadêmica-científica diante das funções sociais da Universidade para a formação de profissionais habilitados ao exercício de excelência em arquitetura e urbanismo, assim como da formação de docentes para o ensino superior, ficando explícito os seguintes propósitos:

1º – Criar um polo de referência no ensino, pesquisa e extensão na área de arquitetura e urbanismo, seja na formação de professores universitários e pesquisadores e como fonte permanente de inovação no campo da arquitetura e do urbanismo dedicado a gestão ambiental-urbana e territorial.

2º – Criar um centro de ensino e pesquisa especializado em arquitetura e urbanismo na região Centro-Oeste do país, considerando a área de concentração e linhas de pesquisa sobre a temática da teoria, história e crítica da arquitetura e da cidade e sobre a gestão urbana e territorial.

3º – Desenvolver os objetivos acima expressos por meio da consolidação dos Grupos de Pesquisa, cadastrados na Plataforma Lattes do CNPq, que sustentam as linhas de pesquisa do programa.

Público alvo

Destina-se à formação e capacitação de docentes, pesquisadores e profissionais graduados em arquitetura e urbanismo ou nas demais áreas afins à planificação urbana, ambiental e territorial e à análise crítica e histórica da produção arquitetônica e urbanística como: História, Turismo, Jornalismo, Geografia, Engenharia Ambiental, Economia, Administração e Ciências Sociais.

Processo Seletivo

O processo seletivo para ingresso de alunos regulares no Curso de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo do Univag está com as inscrições abertas até o dia 24 de julho. Serão oferecidas dez vagas para alunos regulares. As aulas se iniciam em agosto.

A modalidade do mestrado é presencial, as aulas e demais atividades acadêmicas ocorrerão no campus Univag em Várzea Grande. O curso tem duração de 24 meses e será realizado no período matutino e vespertino.

A inscrição pode ser feita através do site do Univag, no link: http://www.univag.com.br/mestrado/1/mestrado-em-arquitetura-e-urbanismo/.

Mais informações pelos telefones: (65) 3688-6110/6111.

