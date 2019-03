Unidades da rede municipal de Ensino recebem obras de revitalização

As manutenções prediais e reformas tornam os espaços de ensino aprendizagem mais adequados e humanizados

Publicado por: Rosano Almeida

A creche Maria Ligia Borges Garcia, localizada no bairro Jardim Vitória, é uma das unidades da rede municipal de Ensino, que passaram por obras de revitalização. A unidade atende 70 crianças na faixa etária dos 3 aos 4 anos. Com essa revitalização, a Prefeitura de Cuiabá já soma 10 unidades revitalizadas incluindo a Biblioteca Comunitária “Saber com Sabor” da Praça Clóvis Cardoso, que está sendo ampliada e a do Pedregal, localizada no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), além de outras unidades educacionais e quadras poliesportivas.

Na creche Maria Ligia Borges Garcia, as obras abrangem troca de piso do refeitório, limpeza de fossa e calha, manutenção no forro e telhado, troca da caixa d’água e pintura. A coordenadora de polo, Lousiane Martins disse que as obras trazem novo ânimo para a comunidade escolar. “Todos nós acompanhamos de perto as mudanças e isso tem feito a diferença, com um ambiente muito mais acolhedor para as crianças. Estamos todos muito motivados”, disse ela.

O cronograma de obras envolve reformas, construções, manutenção predial e reparos de rotina. Entre as unidades atendidas com obras de revitalização estão as creches Amália Curvo de Campos, localizada no Residencial Coxipó, a creche Terezinha Ilza Piccolli Pagot, no Jardim Aroeira; a creche Inocêncio Leocádio da Rosa, no Residencial Paiaguás e a creche Josefa Catarina de Almeida, no bairro Campo Velho.

Também foram atendidas com obras de revitalização, as EMEBs Prof. Francisval de Brito, localizada no bairro Coophamil, que recebeu inclusive placas fotovoltaicas de energia sustentável, um projeto piloto da SME, a Senhorinha Ana Alves de Oliveira, no bairro Jardim Vitória e Maria Tomich Monteiro da Silva, no Ribeirão do Lipa.

Também estão passando por revitalização e reforma, a EMEB Deputado Ulisses Silveira Guimaraes, EMEB Floriano Bocheneki, EMEB Prof ª Gracildes Melo Dantas, EMEB Profª Elza Luíza Esteves, creche Silva Freire, entre outras.

As unidades receberam, de acordo com a necessidade de cada uma, pintura, manutenção de telhado e forro, revisão elétrica e hidráulica, troca de caixas d’água, limpeza de fossas, caixas d’água e calhas, troca de piso, reparos em banheiros, cozinhas e salas de aula e outras manutenções prediais, serviços de capinagem e jardinagem, com poda de árvores, revitalização de quadras poliesportivas, entre outras.

“Desde o primeiro dia de sua gestão, a orientação do prefeito Emanuel Pinheiro tem sido dar as melhores condições físicas possíveis à rede que além de muito antiga, não recebia manutenção de rotina adequada. O desafio é grande, mas com uma gestão equilibrada estamos fazendo uma revolução nas unidades educacionais, tornando os ambientes mais adequados e humanizados”, destacou o secretário municipal de Educação, Alex Vieira Passos.

