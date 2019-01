Unidades da Assistência Social do município são beneficiadas com kits de informática do Estado

Os equipamentos foram entregues aos 16 Centros de Referências Especializados de Cuiabá

Da Assessoria

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (Smasdh) recebeu 16 kits completos de informática, com computadores e impressoras. Os aparelhos foram entregues nesta terça-feira (29) aos coordenadores dos 16 Centros de Referências Especializados de Assistência Social de Cuiabá, sendo 14 Cras e 02 Creas, para contribuir nos trabalhos ofertados nas unidades. A doação foi feita pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social por meio do programa do Pró Família do Governo Federal.

Dentre as unidades contempladas está a do bairro Tijucal. De acordo com a coordenadora, Failze Sibele da Silva a entrega não podia ter vindo em melhor hora, uma vez que estão sendo iniciadas as atividades de 2019. “Esse kit irá contribuir e muito, com toda certeza fará muita diferença na nossa rotina de trabalho. Quero agradecer o esforço e comprometimento dessa gestão que tem dado todo suporte que necessitamos. Nós que estamos na ponta precisamos desse auxílio e estamos sendo atendidos sempre que precisamos”, disse.

Além dos kits de informática, materiais pedagógicos foram distribuídos para a utilização nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. De acordo com a coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Getúlio Vargas, Carla Costa Braga, os itens pedagógicos são essenciais para agregar às ações, uma vez que são atendidas no Centro, crianças e adolescentes entre 06 e 16 anos, o que requer a utilização de itens diferenciados para estimular e prender a atenção dos assistidos. “A nossa unidade atende em média 56 bairros, sendo em sua maioria população carente e em grande risco de vulnerabilidade social. Por isso que estamos sempre em busca de parcerias e doações para oferecer um atendimento de excelência e dignidade a essa parcela da população”, comentou Carla.

No ato de entrega, o secretário municipal de Assistência Social, Wilton Coelho afirmou que esse tipi de doações por meio de parcerias, nesse caso o Governo do Estado, são úteis para garantir a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Única de Assistência Social. “Nós estamos extremamente felizes de receber essas doações e poder atender os usuários diretamente, bem como melhorar as condições de trabalho nas unidades. Vale lembrando que esses equipamentos adquiridos foram adquiridos na outra gestão”, salientou.

Representando o Governo do Estado, o secretário adjunto da Setas, Aguinaldo Garrido disse que estão sendo feito levantamentos nas unidades de assistência dos municípios para detecção das principais necessidades e demandas. “Quero aqui parabenizar o prefeito Emanuel Pinheiro pela boa administração que vai fazendo por Cuiabá. Mesmo diante de tantas dificuldades não tem medido esforços para fazer o melhor pela população que precisa dos serviços públicos. Estamos a disposição do Município”, destacou.

Assessoria da Prefeitura

