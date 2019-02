Uma aula de vida

Publicado por Rosano Almeida

Por: Oscar D’Ambrosio

Uma das grandes motivações de trabalhar com arte é que se está perante um universo em que as surpresas não param. Quando alguém pensa que tudo já foi dito de alguma maneira, surge sempre um respiro de renovação, um alerta que aponta para a possibilidade de tratar temas aparentemente iguais de novas maneiras.

É o caso do filme sueco ‘Vovó Está Dançando na Mesa’, de Hanna Sköld. A mescla entre cenas de animação e dos atores permite que a obra trabalhe simultaneamente em duas dimensões. Ambas se cruzam na maneira de combater a violência e o autoritarismo dentro do ambiente familiar.

Os atores reais trazem uma jovem de 13 anos convivendo com o pai rigoroso, que não suporta qualquer ação que saia do seu controle, desde a contagem obsessiva do número de taças e pratos até o momento de tomar café durante a atividade de cortar lenha. A angústia está em cada olhar e no desejo da moça de buscar contato com o mundo exterior.

As cenas feitas em animação, inclusive a última, que dá o título ao filme, trazem o passado dessa família. São personagens, principalmente femininas que, cada uma da sua maneira, buscaram escapar desse universo de cerceamento. A narrativa em off da protagonista acentua o contraste de narração em tom de fábula infantil de uma atmosfera de imensurável assédio físico e moral. Uma aula de busca de liberdade em um filme para rever a cada instante!

Oscar D’Ambrosio é jornalista pela USP, mestre em Artes Visuais pela Unesp, doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Gerente de Comunicação e Marketing da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.