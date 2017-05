Ultramacho acontece em Chapada nos dias 3 e 4 de junho

Os organizadores da Ultramacho, Tomio Uemura e Maria Rita Ferreira Uemura estiveram reunidos, nesta semana, com a prefeita Thelma de Oliveira (PSDB), para o evento em Chapada dos Guimarães na semana que vem sábado (3) e domingo (4), nas categorias Trail Run 12 Km/21 Km, Ultrabike 35 km/70 Km, Pro 30 Km e Endurance 50Km .

“Temos atletas de 43 municípios do Estado e de 31 cidades de país. É, sem dúvida, o maior evento já realizado pelo Ultramacho em parceria com a associação Integrar”, comemora Tomio.

Segundo os organizadores em setembro será a vez de Cuiabá sediar o Cicuito Ultramacho e em novembro Chapada recebe o Desafio Senta a Púa com MTB 40 Km/80 Km e Trail Run 12Km/21 Km/42 Km, encerrando em novembro com o circuito Ultramacho no Coxipó do Ouro em Cuiabá. “O calendário deste ano está recheado de provas lindas e duras espalhadas em algumas das mais belas regiões do estado”, disse Tomio.

O primeiro evento foi realizado em 2012 com mais de 100 participantes. Quatro anos depois, mais de 10 mil pessoas participaram de 20 eventos realizados pela empresa. Hoje além do Ultramacho a empresa promove o Ultrakids que oferece para as crianças uma experiência positiva e integrar a família à atividade física.

Em 2015 foi criada a Corrida Noturna Toroari no entorno do Morro de Santo Antonio.

As inscrições poderão ser feitas no www.ultramacho.com.br

Assessoria da Prefeitura

