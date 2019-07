Uber muda cancelamento de viagens no Rio e cobrança pode ficar mais barata

Publicado por: Rosano Almeida

Os passageiros da Uber na cidade do Rio de Janeiro começam nesta terça-feira (16.07) a ter uma nova política de taxas para o caso de viagens canceladas.

De acordo com anúncio da Uber para a região, a taxa, que era fixa em 7 reais, passará a ser variável, podendo ir de 1,50 real até 12 reais. Os valores mudam de acordo com o tempo, a distância que o motorista chegou a percorrer e o tipo da carona (Pool, Uber X ou Black, por exemplo).

Se o usuário, por exemplo, demorar 5 minutos para cancelar a solicitação, e o motorista tiver avançado 2 quilômetros nesse meio tempo, a nova tarifa cobrada será de 2,80 reais. A taxa sempre será informada pelo aplicativo antes da confirmação do cancelamento.

De acordo com a Uber, o novo modelo já está sendo usado em algumas outras cidades do Sul, como Porto Alegre, mas a empresa não informou se há previsão de levá-lo para outras partes do país.

Veja a nova tabela de cobrança:

TIPO DE SERVIÇO MÍNIMO MÁXIMO UberPOOL R$ 1,50 R$ 6 UberX R$ 2,00 R$ 10 UberX VIP R$ 2,00 R$ 10 Uber Select R$ 2,25 R$ 11 Uber Black R$ 3,00 R$ 12

A pessoa passa a ter 2 minutos para cancelar a viagem sem ter cobranças. Por outro lado, tem 5 minutos para chegar ao local marcado para encontrar o motorista, contados a partir da chegada do carro. Caso demore mais do que isso, o motorista pode cancelar a viagem, e a taxa de cancelamento também é cobrada.

O Uber informa, ainda, que a tarifa também não é cobrada caso o sistema verifique que o motorista não estava dirigindo em direção ao endereço marcado.

Caso o passageiro seja cobrado pelo cancelamento, mas acredite a cobrança tenha sido indevida, deve entrar em contato com a Uber.

