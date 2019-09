TV Cidade Verde lançou programação independente a partir de 1º de setembro

TV Cidade Verde, após 25 anos no mercado de comunicação, desliga a emissora tradicional e lança programação independente para cobertura turbinar

Publicado por: Rosano Almeida

A partir de 1º de setembro, a TV Cidade Verde lançou no ar uma série de programação completamente independente. Depois de 25 no mercado de comunicação, retransmitindo o sinal do SBT e da BAND, uma direção de emissão agora deve seguir de forma automática. São sete emissoras com programação local, ao atingir 105 municípios mato-grossenses, com uma segunda maior cobertura em Mato Grosso. “Somos a segunda maior cobertura do Estado e queremos turbinar a nossa audiência”, afirmou Igor Taques, diretor-geral da emissora.

Atualmente, retransmitimos a Rede Bandeirantes, a partir de setembro, uma rede nacional que não estará mais em Mato Grosso. Uma das razões que motivaram a mudança de postura e, consequentemente, uma mudança de programação após a TV Cidade Verde e a TV Bandeirantes não renovam o contrato de retransmissão no Mato Grosso, por motivos de desacordo jurídico e financeiro da empresa nacional.

No entanto, o diretor-geral garante que esta decisão é positiva, uma vez que a emissora ganha mais autonomia. Igor Taques promete ainda mais novidades com o lançamento da programação independente. “Somos a 2ª maior emissora de Mato Grosso. Resolvemos expandir ainda mais a cobertura via satélite para Colíder, Campo Novo de Parecis, Matupá e Porto Alegre do Norte ”. O objetivo da TV Cidade Verde é chegar a 141 municípios de Mato Grosso até o ano de 2020.

A nova programação divulgada contará com transmissões ao vivo e coberturas especiais. “É um sinal de respeito ou público público geral e queremos dar uma identidade comprometida a nossa gente”, comemora Igor Taques. Na programação divulgada, uma emissora inclui mais debates ao vivo, jornalismo de interesse regional e programa de variedades que, juntos, pretendem atingir uma parcela maior de consumidores.

O novo slogan da TV Cidade Verde abrange programas que são feitos “Para Nossa Gente” com exclusividade para a população mato-grossense. Uma nova série contará com programas de debates sobre política regional, telejornais abrangentes, transmissões ao vivo e histórias de pessoas que fazem e acontecem no estado.

Para a diretora-presidente do grupo, Fernanda Beccari, uma proposta de uma TV independente é ouvida. “Meu pai foi fundador da emissora. Teve coragem de zero, mudar de sinal, empreender e ganhar espaço no mercado de comunicação que é profundamente dinâmico e competitivo. Queremos honrar esse espírito empreendedor. Fechamos muitas parcerias, entre elas como agências de notícias internacionais como a Agência Francesa de França (AFP), além de programas de culinária, viagens, infantis, séries nacionais e muitas outras novidades que são divulgadas em breve. Por isso tudo, adotamos um novo slogan – Para Nossa Gente ”, ressalta.

Entre uma programação local, destaque para o Programa Pop, além de telejornais, entrevistas, programas policiais e variedade. A TV Cidade Verde não possui canal 12.1 em Cuiabá, 10 em Juína, 10 em Primavera do Leste, 4.1 em Rondonópolis, 12.1 em Sorriso, 10.1 em Tangará da Serra, 6.1 em Sinop e canal 11.1 em Nova Mutum. Como retransmissoras também seguem o caminho da TV Cidade Verde e entregam uma programação adaptada à linguagem mato-grossense, além de um formato mais próximo de canais por assinatura.

SINAL INDEPENDENTE

A motivação para uma mudança de programação foi o contrato de transmissão firmado entre a TV Cidade Verde e os Bandeirantes. Com uma crise de 2014, uma emissora nacional passou a atrasar repasses, o que motivou cobranças. O grupo de comunicação dirigido por Fernanda Beccari usa uma renegociação amigável e, sem composição, entra em juízo para receber valores em atraso. Mesmo assim, como duas emissoras mantiveram o diálogo, mas não houve composição definitiva. “Nós fizemos o possível, mas por um compromisso com o bom andamento da empresa, infelizmente fomos obrigados a cobrar uma banda, ou o resultado foi uma sentença favorável”, explica Igor Taques.

Não é a primeira vez que a TV Cidade Verde decide mudar o sinal com uma nota de programação. Inicialmente, uma emissora filiou-se ao SBT. Em seguida, o fundador Luiz Carlos Saraiva Beccari, falecido em 2014, deu uma guinada para a TV Bandeirantes. “Tornamos uma emissão financeira viável e mais rentável, aumentamos muito a participação de anunciantes da iniciativa privada, o que é fundamental para a execução de forma independente. Tenho uma responsabilidade com o meu pai e não posso deixar o defensor da TV Cidade Verde e outras empresas do grupo ”, finalizou a presidente do grupo de comunicação, Fernanda Beccari.

Assessoria da TV Cidade Verde